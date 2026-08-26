 Zănoaga, refugiul legendar de la 2.000 de metri din Retezat, a fost restaurat. În 1882, prințul Rudolf campa pe malul lacului glaciar | adevarul.ro
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Video Zănoaga, refugiul legendar de la 2.000 de metri din Retezat, a fost restaurat. În 1882, prințul Rudolf campa pe malul lacului glaciar

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Refugiul Zănoaga din Munții Retezat a fost restaurat după aproape două săptămâni de lucru. 16 tone de materiale au fost transportate cu elicopterul în zona greu accesibilă, aflată la aproape 2.000 de metri altitudine, pe malul lacului Zănoaga.

Refugiul Zănoaga, unul dintre cele mai vechi din Retezat
Refugiul Zănoaga a fost modernizat. Foto: Serviciul de Voluntariat Montan

În luna august, Refugiul Zănoaga din Parcul Național Retezat s-a aflat în șantier. Adăpostul de pe malul lacului Zănoaga, aflat la aproape 2.000 de metri altitudine, a fost modernizat în urma unei acțiuni coordonate de Serviciul de Voluntariat Montan, cu sprijinul Administrației Parcului Național Retezat și al altor parteneri.

„O astfel de intervenție începe cu mult înainte ca echipele să ajungă în munte: proiectare, pregătirea materialelor și o logistică deloc simplă într-o zonă greu accesibilă. Aproximativ 16 tone de materiale au fost transportate cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație (IGAv), printr-o misiune aeriană desfășurată pe parcursul a trei zile, cu participarea unei echipe de șase persoane. Întreg colectivul Administrației Parcului Național Retezat s-a implicat în pregătirea și desfășurarea acestei etape. Ulterior, echipa Serviciului de Voluntariat Montan a transportat încă aproximativ 3 tone de materiale, ridicate în zona refugiului cu sprijinul Dunca Expediții. Au urmat opt zile intense de lucru”, a informat Administrația Parcului Național Retezat.

Muncă la înălțime, în condiții dificile

Refugiul are acum un acoperiș izolat și finisat, o suprafață de dormit mai mare, spații interioare refăcute și izolate, mobilier nou, inclusiv un pat etajat rabatabil, și o zonă de acces complet reorganizată.

Fosta magazie a fost transformată într-un spațiu destinat activităților și cercetării științifice. Au fost refăcute podeaua și structura fostei terase, a fost creat un hol care funcționează ca barieră termică, iar refugiul beneficiază acum și de un acces de iarnă.

„A fost o muncă infernal de grea, fizic, dar și psihic. Am muncit 10-11 zile, câte 12-14 ore, fără zi de odihnă. A fost cea mai lungă și cea mai complexă acțiune SVM fără întrerupere. Toată echipa tehnică prezentă și-a stors până la epuizare forța deținută. De menționat este faptul că niciun membru SVM nu activează în domeniul construcțiilor, toți suntem «șoareci de birou», dar experiența acumulată de-a lungul anilor și la multe refugii ne-a adus la nivelul la care imposibilul nu mai există”, a transmis Serviciul de Voluntariat Montan, pe pagina sa de Facebook.

Toaletă panoramică în apropierea refugiului

În apropierea refugiului a fost amenajată și o toaletă, într-o zonă potrivită, pentru a contribui la menținerea curățeniei în jurul adăpostului.

„Acest «edificiu» și cei care și-au rupt spinările amplasându-l merită o postare dedicată. S-a săpat până ce a apărut stânca, extrem de repede, apoi s-a trecut la ranga de 10 kg și, în ultimă instanță, dă-i cu picamărul. Eeee... marea realizare a fost de cel mult 60 cm. Pentru egalizare și consolidare s-au cărat circa 3 tone de lespezi. Rezultatul este o toaletă panoramică, prin care se va păstra întreaga zonă curată și, desigur, îi va scuti pe montaniarzi de a cerceta după un «loc» ferit de ochii lumii”, a transmis Serviciul de Voluntariat Montan.

La lucrări au participat 18 persoane din cadrul Serviciului de Voluntariat Montan, alături de colegi ai Administrației Parcului Național Retezat, organizați în schimburi de câte trei zile.

Locul de popas, amintit din secolul al XIX-lea

Refugiul APNR Zănoaga, aflat la 1.997 de metri altitudine, se găsește pe malul lacului Zănoaga, cel mai adânc lac din Retezat, cu o adâncime de aproape 30 de metri. Este unul dintre cele mai vechi locuri de popas și de explorare din zona alpină a Retezatului, o arată ilustratele din secolul al XIX-lea.

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Ilustrată de la vânătoarea din Retezat în 1882
Ilustrată de la vânătoarea din Retezat în 1882 Foto: Facebook. Iosif Bodo

Printre oaspeții săi faimoși din trecut s-a aflat și Arhiducele Rudolf (1858-1889), unicul fiu și moștenitor al împăratului Franz Joseph I al Austriei, naturalist și vânător pasionat. Acesta a urcat în Retezat în vara anului 1882 și și-a stabilit tabăra pe malul lacului glaciar.

„Pentru a ajunge la iazul Zănoaga, care se află lângă vârful Retezatului, a trebuit să călătorim opt ore de la ultimul sat, situat la marginea câmpiei, chiar la poalele munților abrupți, iar jumătate din acest timp l-am petrecut mergând de-a lungul unui frumos râu de munte, unde foarte multe mierle de apă, codobature de munte și câțiva pânțăruși fluturau în jurul malurilor și al pietrelor. Aceste trei au fost singurele specii pe care le-am văzut mult timp, pentru că pădurile virgine ale Alpilor Transilvaniei sunt la fel de lipsite de viață păsărească precum sunt și cele din Ungaria și din nordul țării”, scria Rudolf.

Lucrări la Refugiul Zănoaga APN Retezat (13) jpg
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Lucrări la Refugiul Zănoaga APN Retezat (13) jpg Foto: Parcul Național Retezat. Facebook

Cocoșii de munte transilvani pe care îi vânase în Retezat și corbii s-au numărat printre păsările întâlnite adesea de explorator și cărora acesta le-a acordat o atenție specială, însă cea mai interesantă pasăre observată a fost un zăgan, specie dispărută în deceniile următoare din munții României.

„Am observat primul vultur bărbos (zăgan) printre înălțimile pustii din apropierea lacului Zănoaga, când pasărea impunătoare s-a îndreptat ușor către noi și i-am putut vedea perfect barba neagră, zburlită, și penajul galben-portocaliu, semnul unei vârste înaintate”, adăuga autorul.

Locurile din Retezat unde turiștii se pot adăposti peste noapte

Rețeaua de refugii montane de pe teritoriul Parcului Național Retezat cuprinde următoarele locuri:

Refugiul Salvamont Poiana Pelegii (1.633 m) - localizat în Poiana Pelegii, la 15 minute de mers din Gura Bucurii, punctul unde se parchează mașinile venite pe tronsonul Gura Apelor - Gura Bucurii (Poiana Pelegii).

Refugiul Salvamont Bucura (2.041 m) - localizat pe malul lacului Bucura, la 45 de minute de mers de Curmătura Bucurii, pe traseele spre vârfurile Bucura, Peleaga, Păpușa și Retezat.

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Refugiul Condor (1.780 m) - localizat pe traseul dintre Complexul Turistic Râușor și Lacul Ștevia, în Valea Ștevia.

Refugiul APNR Stănuleți (1.100 m) - localizat pe Valea Lăpușnicului Mare, între Rotunda și Gura Bucurii (Poiana Pelegii), la aproximativ 12 kilometri de Barajul Gura Apelor.

Refugiul Salvamont Stâna de Râu (1.563 m) - localizat în zona Poiana Stâna de Râu. În această zonă, pârâiele care se varsă din Tăul Țapului, Tăul Adânc, Tăurile Custurii și lacul Ciomfu Mare dau naștere Râului Bărbat.

Refugiul Salvamont Buta (1.580 m) - localizat pe partea sudică a Retezatului, în amonte de cabana Buta.

Turiștii, sfătuiți să păstreze curățenia și să evite distrugerile

Turiștii sunt sfătuiți să păstreze curățenia în locurile de campare și în refugiile de pe teritoriul parcului național.

„De ce e important să scoatem gunoiul din Parcul Național Retezat? Minim impact uman! Vrem să păstrăm sălbăticia naturii și evităm apariția urșilor gunoieri care, în căutarea mâncării, ar sfâșia ulterior corturile și rucsacurile turiștilor. Aceste măsuri preventive de scoatere a deșeurilor din Parcul Național Retezat sunt luate atât pentru siguranța omului, cât și a locuitorilor permanenți din Retezat”, arată reprezentanții Administrației Parcului Național Retezat.

Rangerii oferă câteva recomandări celor care folosesc refugiile montane din Retezat. Unele vizează grija pe care aceștia trebuie să o aibă față de locurile temporare de cazare. Au existat cazuri în care turiștii au provocat incendii care au dus la dispariția unor astfel de adăposturi.

„Ca să le găsiți în stare bună data viitoare și să fie de folos și altora, vă rugăm: nu deteriorați refugiile; închideți ușile și ferestrele, ca să nu le rupă vântul și să nu intre ploaia sau zăpada în refugiu; nu lăsați ambalaje și alte gunoaie în refugii, nici alimente care nu sunt depozitate în cutii sau vase care nu pot fi roase de rozătoare; faceți focul folosind primusul și fiți foarte atenți; nu intrați cu colțarii în refugiile cu dușumea sau linoleum”, arată Administrația Parcului Național Retezat.

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