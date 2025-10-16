search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Zacusca și dulceața făcute acasă nu sunt purtătoare de TVA. Liderul „Solidaritatea” îl contrazice pe șeful ANAF

0
0
Publicat:

Declarațiile șefului ANAF privind gemul de casă care ar influența colectarea TVA stârnesc controverse. Dorin Modure, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, susține că produsele realizate în gospodărie pentru autoconsum nu au niciun efect asupra colectării TVA și nu pot fi incluse în statisticile oficiale.

Dulceață făcută în casă FOTO Shutterstock
Dulceață făcută în casă FOTO Shutterstock

Dorin Modure afirmă că zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel acest indicator.

„Ca să fie foarte clar pentru toată lumea, inclusiv pentru președintele ANAF. Zacusca și dulceața făcute în casă pentru autoconsum nu intră și nu influențează în niciun fel în GAP-ul de TVA. Nici nu ar avea cum, deoarece acestea nu se comercializează, ci se consumă în gospodărie, exact ca și toată mâncarea care se face în casă. Prin urmare, acestea nu sunt purtătoare de TVA, iar dacă «bunica» le-ar comercializa la negru, ar intra la evaziune fiscală, nu neapărat în GAP-ul de TVA”, a scris Modure pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, GAP-ul de TVA nu este nicidecum egal cu evaziunea fiscală. Aceste două fenomene sunt diferite din punct de vedere juridic. Chiar dacă ambele reprezintă o neîncasare a taxelor, cauzele acestei neîncasări sunt diferite.

„Pe scurt: evaziunea reprezintă o sustragere intenționată de la plata taxelor. GAP-ul de TVA reprezintă diferența între TVA de plată declarat în principiu de către contribuabili, sau TVA ce ar putea fi colectat în condiții ideale, și TVA efectiv colectat de către ANAF. Cu alte cuvinte, GAP-ul de TVA este diferența intre ce ar trebui să colecteze ANAF și ce poate colecta efectiv, avand în vedere legislația, procedurile fiscale și personalul existent”, a explicat Dorin Modure. 

Liderul sindical critică, de asemenea, legislația insolvenței și cadrul fiscal actual.

„Poate că cea mai mare parte a GAP-ului de TVA este formată și permisă de legea insolvenței, care îi permite oricui să înființeze câte firme dorește, să acumuleze datorii către stat, inclusiv TVA, iar în final să le introducă în insolventă, bineînțeles după ce își înstrăinează tot patrimoniul, fără să mai plătească nimic către stat. Normal că ANAF nu va mai recupera TVA, pentru că efectiv nu mai are de unde, dar asta datorită proastei legislații și nu a ineficienței personalului. Exact la fel, evaziunea fiscală este foarte mare deoarece legea evaziunii fiscale aproape că stimulează acest fenomen. Nu poți să ai prevederi care te exonereaza de la raspundere dacă faci evaziune de până la un milion, in cazul în care, DACĂ ești prins de ANAF, returnezi suma respectivă”, spune acesta. 

Modure subliniază și presiunea asupra angajaților ANAF: „În tot acest timp, pe ANAF, în special pe activitățile de inspecție fiscală, antifraudă, colectare și executare silită, se pune o presiune fantastică, iar angajații din aceste compartimente sunt amenințați în mod constant că vor fi dați afară, că sunt incompetenți și vinovați de nivelul evaziunii și al GAP-ului de TVA, fiind obligați chiar să încalce legislația fiscală numai să aducă mai mulți bani la buget. Altfel spus, cu armata de evazioniști, foarte bine pregătită și echipată, ANAF este trimisă să lupte doar în izmene și cu mâinile goale, uneori legată și la ochi”. 

În concluzie, liderul de sindicat spune că actualii guvernanți și conducătorii ANAF „suferă de sindromul drobului de sare”.

„Se plâng că e mare evaziunea și GAP-ul de TVA, dar nu fac absolut nimic ca să înlăture cauzele acestor fenomene, încăpăținându-se să încerce, fără mare succes, să combată efectele acestora. Sau, după o opinie majoritară printre colegii mei, poate că nu suferă de nimic și totul e intenționat?!”, a spus acesta.   

Reacția liderului de sindicat vine după ce președintele ANAF, Adrian Nica, a afirmat că produsele realizate pentru consum propriu, precum gemul de casă, ar afecta colectarea generală a TVA, potrivit interpretării Comisiei Europene: „Produsele realizate în gospodărie pentru consumul propriu afectează GAP-ul de TVA al României”, a precizat Nica.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
gandul.ro
image
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
mediafax.ro
image
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura
fanatik.ro
image
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Vremea de mâine 17 octombrie. Temperaturile urcă ușor, dar ploile se extind în sud și vest
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
De ce nu trebuie să setezi centrala în condensație la 70°C: greșeala care crește factura
playtech.ro
image
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Legea a fost dată din 2020
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării, anunț privind exercițiul de mobilizare a rezerviștilor! Anunț din Guvern
mediaflux.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!