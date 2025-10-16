Zacusca și dulceața făcute acasă nu sunt purtătoare de TVA. Liderul „Solidaritatea” îl contrazice pe șeful ANAF

Declarațiile șefului ANAF privind gemul de casă care ar influența colectarea TVA stârnesc controverse. Dorin Modure, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, susține că produsele realizate în gospodărie pentru autoconsum nu au niciun efect asupra colectării TVA și nu pot fi incluse în statisticile oficiale.

Dorin Modure afirmă că zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel acest indicator.

„Ca să fie foarte clar pentru toată lumea, inclusiv pentru președintele ANAF. Zacusca și dulceața făcute în casă pentru autoconsum nu intră și nu influențează în niciun fel în GAP-ul de TVA. Nici nu ar avea cum, deoarece acestea nu se comercializează, ci se consumă în gospodărie, exact ca și toată mâncarea care se face în casă. Prin urmare, acestea nu sunt purtătoare de TVA, iar dacă «bunica» le-ar comercializa la negru, ar intra la evaziune fiscală, nu neapărat în GAP-ul de TVA”, a scris Modure pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, GAP-ul de TVA nu este nicidecum egal cu evaziunea fiscală. Aceste două fenomene sunt diferite din punct de vedere juridic. Chiar dacă ambele reprezintă o neîncasare a taxelor, cauzele acestei neîncasări sunt diferite.

„Pe scurt: evaziunea reprezintă o sustragere intenționată de la plata taxelor. GAP-ul de TVA reprezintă diferența între TVA de plată declarat în principiu de către contribuabili, sau TVA ce ar putea fi colectat în condiții ideale, și TVA efectiv colectat de către ANAF. Cu alte cuvinte, GAP-ul de TVA este diferența intre ce ar trebui să colecteze ANAF și ce poate colecta efectiv, avand în vedere legislația, procedurile fiscale și personalul existent”, a explicat Dorin Modure.

Liderul sindical critică, de asemenea, legislația insolvenței și cadrul fiscal actual.

„Poate că cea mai mare parte a GAP-ului de TVA este formată și permisă de legea insolvenței, care îi permite oricui să înființeze câte firme dorește, să acumuleze datorii către stat, inclusiv TVA, iar în final să le introducă în insolventă, bineînțeles după ce își înstrăinează tot patrimoniul, fără să mai plătească nimic către stat. Normal că ANAF nu va mai recupera TVA, pentru că efectiv nu mai are de unde, dar asta datorită proastei legislații și nu a ineficienței personalului. Exact la fel, evaziunea fiscală este foarte mare deoarece legea evaziunii fiscale aproape că stimulează acest fenomen. Nu poți să ai prevederi care te exonereaza de la raspundere dacă faci evaziune de până la un milion, in cazul în care, DACĂ ești prins de ANAF, returnezi suma respectivă”, spune acesta.

Modure subliniază și presiunea asupra angajaților ANAF: „În tot acest timp, pe ANAF, în special pe activitățile de inspecție fiscală, antifraudă, colectare și executare silită, se pune o presiune fantastică, iar angajații din aceste compartimente sunt amenințați în mod constant că vor fi dați afară, că sunt incompetenți și vinovați de nivelul evaziunii și al GAP-ului de TVA, fiind obligați chiar să încalce legislația fiscală numai să aducă mai mulți bani la buget. Altfel spus, cu armata de evazioniști, foarte bine pregătită și echipată, ANAF este trimisă să lupte doar în izmene și cu mâinile goale, uneori legată și la ochi”.

În concluzie, liderul de sindicat spune că actualii guvernanți și conducătorii ANAF „suferă de sindromul drobului de sare”.

„Se plâng că e mare evaziunea și GAP-ul de TVA, dar nu fac absolut nimic ca să înlăture cauzele acestor fenomene, încăpăținându-se să încerce, fără mare succes, să combată efectele acestora. Sau, după o opinie majoritară printre colegii mei, poate că nu suferă de nimic și totul e intenționat?!”, a spus acesta.

Reacția liderului de sindicat vine după ce președintele ANAF, Adrian Nica, a afirmat că produsele realizate pentru consum propriu, precum gemul de casă, ar afecta colectarea generală a TVA, potrivit interpretării Comisiei Europene: „Produsele realizate în gospodărie pentru consumul propriu afectează GAP-ul de TVA al României”, a precizat Nica.