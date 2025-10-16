Marius Budăi, reacție la declarația șefului ANAF despre neîncasarea TVA la gemul de casă: „Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști”

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, îl critică pe șeful ANAF, Adrian Nica, pentru declarația privind „gemul făcut în casă” și rolul acestuia în gap-ul de TVA. Budăi spune că problema reală este evaziunea și profiturile scoase din țară de marile companii.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a reacționat la declarațiile președintelui ANAF, Adrian Nica, privind faptul că „gemul făcut în casă de bunica” ar fi luat în calcul la neîncasările de TVA.

„Șeful ANAF a căzut într-un ridicol absolut când a arătat cu degetul la bunicuțele care fac gem acasă pentru neîncasările din TVA. Din toată contrabanda și evaziunea care se face în România, șefului ANAF i-a cășunat pe bunicuțele care fac gem în gospodărie. Asta este justificarea domnului Nica pentru neîncasarea TVA la nivelul estimat”, a scris Budăi pe Facebook.

El a adăugat că explicația privind autoconsumul gospodăriilor are o bază statistică, dar nu justifică tonul folosit de șeful ANAF. „Da, metodologiile economice iau în calcul și autoconsumul din gospodării pentru evaluarea PIB. Dar chiar nu era cazul ca, dintre toate motivele pentru care ANAF nu încasează TVA-ul estimat, să vă opriți la bunicuțele care fac gem acasă”, a transmis fostul ministru.

Budăi a cerut conducerii ANAF să se concentreze pe combaterea marilor fraude fiscale și pe verificarea companiilor care își transferă profiturile în afara țării.