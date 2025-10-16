Orban, reacție la spusele șefului Fiscului despre TVA-ul pe gemul bunicii: „Trebuie să se schimbe comportamentul ANAF. Am văzut declarația, o stupizenie”

Ludovic Orban, noul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, a vorbit la interviurile „Adevărul” despre rolul și relevanța ANAF, făcând o observație cu privire la o declarație a șefului instituției.

„Trebuie să schimbe comportamentul ANAF, care când intră în pană de bani se apucă și dă cu biciul în toate magazinele sătești”, spune Ludovic Orban, noul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, prezent la interviurile „Adevărul”.

El a făcut referire și la o declarație a șefului ANAF:

„Am văzut declarația complet neinspirată a șefului ANF, l-aș fi trimis la plimbare instant. Că în procentul de 30% între ce trebuie să încasăm și ce încasăm efectiv, cumva sunt incluse și ceea ce se produce în casă, adică gemurile. Să fim serioși, păi nu ai intrat cu tancul în zonele de evaziune cunoscute”.

Declarația șefului ANAF

Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a anunțat, la Antena 3 CNN, că România încearcă să calculeze mai bine deficitul TVA, susținând că, în prezent, în acest gap, este inclus și „gemul pe care îl face în casă bunica”.

„Este de notorietate discuția apărută în spaţiul public cu privire la producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări, atunci când vorbim de autoconsum. Şi ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”, a spus Adrian Nica.

Rolul ANAF

Întrebat dacă ANAF a ajuns irelevantă, consilierul prezidențial a precizat că rolul instituției depinde și de conducerea pe care o are, dacă șefii sunt numiți la cerere sau pe criterii.

„În toate țările sunt structuri similare, problema este cine le conduce, dacă sunt numiți la cerea unor oameni care vor un tratament fiscal preferențial, (...) Normal că nu își va face datoria”, a mai spus Orban.