search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Vlad Pascu contestă sentința de 10 ani de închisoare, primită pentru Dosarul 2 Mai. Înalta Curte, așteptată să pronunțe marți o decizie definitivă

0
0
Publicat:

Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul mortal din 2 Mai, încearcă din nou să obțină o pedeapsă mai mică. Apărătorii săi au recurs la căi extraordinare de atac împotriva sentinței de 10 ani de închisoare, iar una dintre cereri va fi analizată marți, 2 decembrie 2025, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Tragedia pe care a provocat-o a avut loc pe 19 august 2023. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Tragedia pe care a provocat-o a avut loc pe 19 august 2023. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Avocații lui Vlad Pascu au formulat două cereri de recurs în casație împotriva deciziei Curții de Apel Constanța, prin care tânărul a fost condamnat pentru ucidere din culpă și alte infracțiuni rutiere.

Decizia pe care o va pronunța astăzi Înalta Curte va fi definitivă.

Apărătorii din Constanța susțin că Vlad Pascu ar trebui să beneficieze de o reducere a pedepsei după ce ar fi depus un denunț la DIICOT. În paralel, avocatul din București cere reanalizarea cazului și solicită efectuarea unor investigații medicale care să stabilească dacă substanțele interzise găsite în organismul tânărului i-ar fi putut afecta sau nu capacitatea de a conduce.

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv în august 2025 la 10 ani de închisoare.

Tragedia pe care a provocat-o a avut loc pe 19 august 2023, când acesta a lovit cu mașina un grup de pietoni pe DN 39, în apropierea localității 2 Mai.

În urma impactului, doi tineri au murit, iar alți trei au fost răniți. Pascu a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de polițiști în Vama Veche. Ancheta a stabilit că se afla sub influența mai multor substanțe interzise.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
stirileprotv.ro
image
ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
„Charalambous va pleca de la FCSB pe salariu de 2 milioane de euro”. Anunț de ultimă oră despre tehnicianul cipriot. Exclusiv
fanatik.ro
image
Topul inculpaților care scapă de procese prin prescripție. Liviu Dragnea, Adrian Sârbu și Robert Negoiță printre ei
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
Fostul selecționer al României e noul prezentator Survivor! Anunț oficial făcut de Antena 1
gsp.ro
image
De necrezut! Ce au putut să-i propună oamenii marelui Ronaldinho unui fotograf român. Imaginile surprinse la Iași
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
observatornews.ro
image
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Cum prelungești viața centralei termice cu până la 10 ani. Greșeala ce poate dubla consumul și reduce durata de funcționare
playtech.ro
image
Gigi Becali, soluție uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB. „Vedem de Bobotează. Vreau să-l fac om adevărat”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu înlocuitori
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
O femeie și-a pierdut viața după ce o autobasculantă a dat peste ea. Tragicul eveniment s-a produs pe Șoseaua București-Ploiești
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2026. Anunțul ministrului Muncii pentru toți pensionarii
mediaflux.ro
image
Fostul selecționer al României e noul prezentator Survivor! Anunț oficial făcut de Antena 1
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Un urs de mari dimensiuni a ajuns de 1 Decembrie în parcarea mall-ului Coresi din Brașov. Ce au făcut jandarmii când au ajuns la fața locului
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Spectacol la Torino cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de oameni au organizat un flash mob impresionant
click.ro
image
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani”
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Coloană de soldați în Bucureștiul anului 1941 (© Bundesarchiv, N 1603 Bild-001 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0)
România ca un burdihan imens. Bucureștiul anilor 1938-1940, văzut de o scriitoare englezoaică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!