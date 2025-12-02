Vlad Pascu contestă sentința de 10 ani de închisoare, primită pentru Dosarul 2 Mai. Înalta Curte, așteptată să pronunțe marți o decizie definitivă

Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul mortal din 2 Mai, încearcă din nou să obțină o pedeapsă mai mică. Apărătorii săi au recurs la căi extraordinare de atac împotriva sentinței de 10 ani de închisoare, iar una dintre cereri va fi analizată marți, 2 decembrie 2025, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Avocații lui Vlad Pascu au formulat două cereri de recurs în casație împotriva deciziei Curții de Apel Constanța, prin care tânărul a fost condamnat pentru ucidere din culpă și alte infracțiuni rutiere.

Decizia pe care o va pronunța astăzi Înalta Curte va fi definitivă.

Apărătorii din Constanța susțin că Vlad Pascu ar trebui să beneficieze de o reducere a pedepsei după ce ar fi depus un denunț la DIICOT. În paralel, avocatul din București cere reanalizarea cazului și solicită efectuarea unor investigații medicale care să stabilească dacă substanțele interzise găsite în organismul tânărului i-ar fi putut afecta sau nu capacitatea de a conduce.

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv în august 2025 la 10 ani de închisoare.

Tragedia pe care a provocat-o a avut loc pe 19 august 2023, când acesta a lovit cu mașina un grup de pietoni pe DN 39, în apropierea localității 2 Mai.

În urma impactului, doi tineri au murit, iar alți trei au fost răniți. Pascu a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de polițiști în Vama Veche. Ancheta a stabilit că se afla sub influența mai multor substanțe interzise.