Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
Delerul „Maru”, implicat în moartea lui Rareș Ion, dar și în dosarul „2 Mai”, în arest la domiciliu

Publicat:

Tudor Duma, cunoscut sub numele de „Maru”, personaj controversat în lumea interlopă și a consumului de droguri, a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul privind moartea tânărului de 20 de ani Rareş Ion. Numele său apare și în dosarul tragediei de la 2 Mai.

Dealerul de droguri Maru a fost plasat în arest la domiciliu. FOTO: captură video
Dealerul de droguri Maru a fost plasat în arest la domiciliu. FOTO: captură video

În seara de 14 aprilie 2024, Rareș a mers la „Maru”, unde a consumat metadonă și alte substanțe într-un garaj pus la dispoziție chiar de Duma. Câteva ore mai târziu, starea tânărului s-a agravat, iar iubita lui „Maru” a chemat ambulanța. Rareș a fost dus la Spitalul Floreasca, dar dimineața s-a întors acasă. La doar două ore după, viața lui s-a încheiat brusc.

Raportul medico-legal a arătat o combinație letală de substanțehttp://: benzodiazepine, metadonă, tramadol, canabinoizi, 6-MAM și alfa-PVP. Procurorii DIICOT au stabilit că Tudor Duma a facilitat consumul acestor droguri și deținea, la domiciliu, substanțe interzise pentru uz propriu.

„Din materialul probator administrat în cauză, a rezultat că, în intervalul 14-15 aprilie, inculpatul (recidivist) a pus la dispoziţia unei persoane vătămate, cu ştiinţă, un spaţiu din imobilul în care locuieşte (garajul) pentru consumul de droguri de mare risc (metadonă), consum urmat de moartea victimei la data de 15 aprilie. De asemenea, inculpatul a deţinut, la domiciliul său din municipiul Bucureşti, în vederea consumului propriu, un comprimat având ca substanţă activă diazepam (drog de risc)”, nota DIICOT în luna iunie, atunci când Maru a fost trimis în judecată.

Maru – furnizorul de droguri al lui Vlad Pascu

Cazul lui Rareș se suprapune peste un alt dosar răsunător: tragedia de la 2 Mai, când Vlad Pascu, drogat și băut, a ucis doi tineri cu mașina.

În timpul procesului, Vlad Pascu a mărturisit că îl cunoaște pe „Maru” încă de la 14 ani și că acesta îi fusese dealer, organizând petreceri unde circulau metamfetamină, oxicodonă și alte droguri de mare risc. De asemenea, el a indicat chiar și sursele de aprovizionare ale lui Duma, printre care un angajat al Spitalului Floreasca, cunoscut în rețea sub porecla „doctorul”.

Antecedente

Potrivit procurorilor DIICOT, Tudor Duma este consumator de droguri încă de la vârsta de 15 ani, iar de la consum propriu a trecut treptat la distribuție.

În decembrie 2023, DIICOT l-a trimis în judecată, alături de frații Ștefan Ciprian și Costin Anton Constantin, pentru trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată.

În plus, Duma este recidivist: anterior fusese condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare pentru furt calificat, după ce s-a filmat chiar în Spitalul de Urgență Floreasca, mândrindu-se că a spart farmacia unității medicale pentru a sustrage medicamente. Deși atunci a reușit să plece doar cu două pungi de ser fiziologic, episodul a confirmat imaginea unui individ afundat într-un stil de viață dominat de droguri și ilegalitate.

