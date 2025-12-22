Grup de cicliști, traumatizați după ce au fost atacați cu pistolul în timpul antrenamentelor, pe șosea. „Un incident teribil!”

Un incident extrem de grav a zguduit ciclismul italian la finalul acestei săptămâni. În cursul dimineții de sâmbătă, mai mulți rutieri ai echipei SC Padovani se aflau la antrenament în zona Val d’Adige, din regiunea Trentino-Alto Adige, în nordul Italiei.

În timp ce grupul pedala pe șosea, un autoturism a trecut pe lângă ei, iar un bărbat aflat în interior a coborât geamul și a tras de două ori cu un pistol în direcția cicliștilor. Din fericire, focurile nu au rănit pe nimeni, iar sportivii au scăpat nevătămați.

„Suntem ușurați că toți băieții sunt în siguranță după ce s-a întâmplat. Acesta e un incident teribil care sperăm să nu se mai repete. Șoseaua e „sala” băieților și, ca organizație, am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că ei pot să pedaleze în siguranță!

Din păcate, nu putem face nimic în legătură cu neatenția unor anumiți indivizi. Ce s-a întâmplat în Val d’Adige nu este singurul incident de agresiune al șoferilor față de sportivii din Padovani care s-au antrenat aici în ultimele săptămâni.

Trebuie să ne amintim că Marco Palomba a fost lovit de o mașină în septembrie, așa că e esențial să creștem nivelul de conștientizare al tuturor șoferilor, astfel încât aceștia să adopte o cultură a respectului!”, a transmis Galdino Peruzzo, președintele echipei SC Padovani.

Incidentul vine într-un context deja dificil pentru echipa SC Padovani. În luna octombrie, ciclistul Kevin Bonaldo a murit la doar 25 de ani, după ce a suferit un stop cardiac în timpul unei curse. Sportivul a fost internat timp de o lună în comă, într-un spital din Vicenza, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

În ceea ce privește atacul de sâmbătă, publicația Marca notează că nu se cunosc motivele gestului și nici dacă arma folosită era încărcată cu muniție reală. Autoturismul implicat a părăsit zona imediat, iar focurile trase nu au provocat victime sau răni.

Antrenamentul a fost oprit pe loc, iar membrii echipei au mers ulterior la poliție pentru a depune plângere.