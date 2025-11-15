Șoferii începători, restricționați la mașini mai puțin puternice: autoturisme care se încadrează la recomandarea din proiectul de lege

Șoferii care au permis categoria B de mai puțin de doi ani vor fi restricționați la a conduce mașini mai puțin puternice. Un proiect de lege sprijinit acum de Guvern impune un raport putere/masă care să nu depășească 0,075 kW/kg. Măsura are ca scop reducerea accidentelor grave provocate de conducători auto foarte tineri și cu puțină experiență.

Proiectul a fost inițiat în urma mai multor tragedii rutiere, printre care și cazul lui Vlad Pascu, tânărul care, în august 2023, s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident mortal în apropiere de 2 Mai. Acesta a primit o condamnare de 10 ani de închisoare pentru tragedia în care doi tineri și-au pierdut viața, iar alți doi au fost răniți.

Ce prevede proiectul

În primii doi ani de la obținerea permisului, șoferii nu vor putea conduce mașini care depășesc limita de 0,075 kW/kg, cu două excepții, conform Profit.ro:

- Dacă în mașină se află și un șofer cu permis categoria B de cel puțin 10 ani, pentru aceeași categorie.

- Dacă autovehiculul este folosit strict în scop profesional, în baza unui contract individual de muncă, în timpul programului de lucru, iar șoferul poate dovedi că utilizarea mașinii este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Încălcarea acestor reguli va fi considerată contravenție, sancționată cu o amendă din clasa a IV-a – între 9 și 20 puncte-amendă – și cu suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Ce mașini respectă raportul putere/masă

Printre modelele populare care se încadrează la un raport putere/masă sub 0,075 kW/kg se numără Dacia Logan și Sandero 1.0 SCe, Renault Clio 1.0 TCe, Volkswagen Polo 1.0 MPI și Golf 1.0 TSI, Ford Fiesta 1.1, Hyundai i20 1.2, Toyota Yaris 1.0 VVT-i, Skoda Fabia 1.0 MPI și Seat Ibiza 1.0 MPI. Acestea sunt mașini cu motoare considerate a fi sigure pentru șoferii începători.

Guvernul susține proiectul, dar cere clarificări

Guvernul a transmis un punct de vedere favorabil, însă solicită ajustări pentru ca legea să fie aplicată coerent:

Guvernul întreabă de ce simpla prezență a unui șofer experimentat în vehicul ar elimina riscul pentru care a fost creată restricția.

În privința excepției legate de utilizarea profesională a mașinii, Executivul atrage atenția că formularea actuală exclude anumite categorii profesionale (de exemplu, polițiștii, care nu au contract de muncă, ci raport de serviciu), dar și antreprenorii care folosesc vehiculul în activități economice.

De asemenea, Guvernul recomandă ca, pe lângă menționarea atribuțiilor de serviciu, șoferul să prezinte o dovadă clară a necesității folosirii mașinii în scop profesional.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament.