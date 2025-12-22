Nicușor Dan anunță o nouă rundă de discuții cu magistrații care „s-au simțit vizați” de dezbaterea de azi

La finalul consultărilor organizate cu un grup de 11 magistrați, președintele Nicușor Dan a explicat că dezbaterile sunt utile și pentru publicul larg, arătând că discuțiile vor continua, inclusiv cu cei care „s-au simțit vizați” de dezbaterea din această dimineață.

A doua rundă de discuții va fi cu ușile închise, la solicitarea procurorilor și judecătorilor.

„Mulțumesc pentru discuția asta care cred că a fost extrem de utilă și pentru profesioniști, și pentru oameni care nu sunt în sistemul de Justiție, dar au interes pentru funcționarea lui. A fost o primă dezbatere și e util să continue. A fost presiunea timpului pentru această întâlnire și pentru asta am cerut ca materialele să vină doar până joi și apoi am prelungit, dar în continuare suntem disponibili pentru orice sugestie, sesizare”, a transmis președintele Nicușor Dan la finalul discuțiilor programate luni dimineață, 22 decembrie, la Cotroceni.

Discuțiile pe tema sistemului de justiție nu se încheie încă. Inclusiv cei care s-au simțit vizați de problemele enunțate până acum vor avea spațiu „în aceleași condiții”, a punctat președintele.

„Multe lucruri sesizate necesită verificări care o să ia timp. O să aibă spațiu în aceleași condiții oameni care s-au simțit vizați de ce ați spus dvs, ca să poată să răspundă la asta. Dezbaterea este utilă și pentru ca publicul larg să înțeleagă condițiile de muncă ale magistratului. Discuțiile vor continua”, a mai adăugat șeful statului la finalul întâlnirii cu cei 11 magistrați.

Nicuşor Dan i-a invitat pe magistraţii interesaţi la discuţii programate pentru luni, 22 decembrie

Nicușor Dan a susținut că, înaintea discuțiilor cu magistrații, au existat mesaje de influențare și intimidare, iar mulți dintre cei invitați au evitat întâlnirea de teamă că participarea ar putea avea repercusiuni. Președintele a catalogat situația drept una extrem de gravă, subliniind că este vorba despre justiție, „a treia putere în stat”., şi a cerut transmiterea de documente, asumate sau neasumate, pe care a promis că le va analiza.