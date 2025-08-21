Părinții tinerilor uciși de Vlad Pascu, revoltați de sentință: „Au fost trase sfori, în trei ani îl vom vedea iar pe străzi. Copiii noștri nu-i mai aduce nimeni înapoi”

Părinții Robertei Dragomir și ai lui Sebi Olariu, cei doi tineri uciși de Vlad Pascu, în accidentul de la 2 Mai, au reacționat după aflarea sentinței. „Doi ani deja i-a făcut, se mai scad încă trei ani pentru bună purtare, îi mai rămân cinci ani. Îl vom vedea iar pe străzi”, spune Valentin Olariu.

Curtea de Apel Constanţa a decis joi, 21 august, ca Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, să fie condamnat la 10 ani de închisoare cu executare. Sentinţa vine la doi ani şi două zile de la producerea tragediei în care Roberta și Sebi au murit.

„Ne așteptam la această decizie. Au fost trase niște sfori de la bun început, părinții lui Vlad Pascu au făcut tot posibilul ca să-i minimalizeze eventuala sentință. Asta e, el se va întâlni în câțiva ani cu părinții lui, își va continua viața, însă noi nu ne vom mai vedea niciodată copiii”, a spus Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, tânăra accidentată mortal de Vlad Pascu, la Digi 24.

Bărbatul nu crede că Vlad Pascu va putea fi reabilitat, după ce își va ispăși pedeapsa în închisoare.

„În România există două tipuri de judecată: pentru o anumită clasă socială și pentru noi, oamenii de rând. Niciodată acest om nu se va reabilita. Mai ales că el provine dintr-o familie arogantă, care și-a bătut în permanență de memoria acestor doi copii”, a mai spus Cătălin Dragomir.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, unul dintre tinerii uciși în accidentul provocat de Vlad Pascu, se declară profund dezamăgit de sentința dată. El susține că „s-au făcut multe manevre” pentru ca pedeapsa lui Vlad Pascu să fie redusă.

„Este foarte greu astăzi. Eu speram la o pedeapsă mai mare. Avocații au făcut tot posibilul să ia până în 10 ani. El are niște facilități dacă ia până în 10 ani sau 10 ani. Anul de pușcărie va fi 9 luni, nu 12 luni. Doi ani deja i-a făcut, se mai scad încă 3, îi mai rămân 5. Pentru bună purtare. Îl vom vedea peste 3 ani iar pe străzile noastre. Asta a fost lupta avocaților, să se menține pedeapsa până în 10 ani, ca să aibă mai multe facilități. (...) Ne așteptam ca pedeapsa să-i fie micșorată, la câte manevre s-au făcut. Copiii noștri nu îi aduce nimeni înapoi, îl lăsăm pe Dumnezeu să-l judece”, a spus Valentin Olariu, tatăl tânărului ucis la 2 Mai.

Șoferul drogat a ucis doi tineri

Tragedia a avut loc pe 19 august 2023, în jurul orei 5:25, când Vlad Pascu (atunci de 19 ani) a intrat cu mașina într-un grup de pietoni pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai.

Grupul de tineri cu vârste de 20-21 ani, din București, era venit pentru prima oară la mare pe cont propriu. Toți erau studenți la Geografie și sărbătoreau ziua de naștere a unuia dintre ei. Ei sosiseră la mare cu o zi înainte, cu trenul.

Unul dintre băieți, Andrei Sebastian Olariu, dorise să vină cu mașina pe litoral, dar tatăl lui l-a rugat să n-o facă, pentru că e periculos. Băiatul își dorea mult să vină cu colegii la mare și a fost lăsat, în cele din urmă, deși tatăl a avut parcă o presimțire.

„Sebi a venit cu trenul la mare, tatăl său nu l-a lăsat să ia mașina, tocmai pentru că e foarte periculos. Copilul și-a dorit mult să meargă la mare, era ziua unui prieten din grup“, a povestit Mihai Drăgan, vărul tatălui lui Sebi.

Roberta Marina Dragomir, colega lui, era fericită să meargă la mare cu grupul. Alături de ea era și vărul ei, Ioan Nicolescu. „Era tare bucuroasă că și-a luat permisul auto. Am zis că vin acasă și îi cumpăr o mașină. Acuma îi cumpăr loc de veci, în loc de mașină“, a povestit îndurerat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.