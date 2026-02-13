Incident la Gara de Nord. Un vagon a deraiat în timpul unei manevre. Traficul a fost temporar blocat

Un incident tehnic s-a produs vineri dimineață la Gara de Nord București, în timpul unei manevre feroviare, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR. Un vagon a deraiat în Depou. Ca urmare a incidentului, toate trenurile care intrau sau ieșeau din Grupa AT au fost temporar blocate până la finalizarea intervenției și eliberarea liniei afectate. Între timp, circulația a fost reluată în condiții de siguranță.

CFR a transmis că, la ora 09:45, vagonul deraiat a fost ridicat și repus pe șină. După efectuarea verificărilor tehnice necesare, circulația trenurilor care intră și ies din Grupa AT a fost reluată în condiții de siguranță.

Potrivit companiei, la ora 08:20, în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401, operat de CFR Călători, din stația Gara de Nord către Grupa AT, în incinta Depoului București Călători, la linia 7, s-a produs deraierea primei osii a primului vagon, în sensul de împingere.

Evenimentul a avut loc în timpul unei manevre tehnice de exploatare, desfășurată în regim de circulație restricționată. Nu au fost înregistrate victime, nu au fost afectate instalațiile de siguranță a circulației și nu s-au produs pagube la infrastructura feroviară.

Ca urmare a incidentului, trenurile care intrau și ieșeau din Grupa AT au fost temporar blocate, circulația fiind reluată doar după finalizarea intervenției și verificarea condițiilor de siguranță.

La fața locului au intervenit echipele de specialitate ale Sucursala Regională de Căi Ferate București, care au acționat pentru ridicarea vagonului deraiat, repunerea acestuia pe șină și verificarea elementelor de infrastructură implicate.