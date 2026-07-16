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Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat. Cum s-a întâmplat totul

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Un accident feroviar s-a produs joi după-amiază în zona de manevră a stației CF Palas din municipiul Constanța, unde un tren de marfă a deraiat parțial. Unul dintre vagoane s-a răsturnat.

Unul dintre vagoane s-a răsturnat. FOTO ISU Dobrogea
Unul dintre vagoane s-a răsturnat. FOTO ISU Dobrogea

UPDATE Cum s-a întâmplat accidentul feroviar: „Al șaselea vagon din compunere a deraiat și a antrenat alte trei vagoane”

„Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța informează că, la ora 14:25, mecanicul unui convoi de manevră, format din vagoane încărcate cu sulf, a semnalat deraierea a patru vagoane pe bucla de legătură dintre Grupa Tranzit și Grupa A a stației CF Palas. Convoiul se deplasa din Grupa Tranzit către Grupa A Palas. După trecerea pe podul feroviar, la capătul X al stației, al șaselea vagon din compunere a deraiat și a antrenat alte trei vagoane. Unul dintre cele patru vagoane s-a răsturnat”, precizează, într-un comunicat, Sucursala Regională de CF Constanța.

Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța s-a deplasat la fața locului pentru verificarea situației, stabilirea condițiilor în care s-a produs deraierea și identificarea măsurilor necesare pentru eliberarea zonei:

„La ora transmiterii comunicatului, sunt în curs verificări privind starea infrastructurii feroviare, situația vagoanelor și efectele incidentului asupra circulației și operațiunilor de manevră din stația CF Palas. Informațiile privind operatorul feroviar, eventualele consecințe asupra încărcăturii și termenul estimat pentru repunerea vagoanelor pe șină vor fi comunicate după finalizarea evaluărilor de la fața locului”.

Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța precizează că acordă prioritate siguranței circulației feroviare, protejării personalului și desfășurării intervenției în condiții de siguranță. Orice informație relevantă privind evoluția situației va fi comunicată public

Știrea inițială

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea”, un vagon s-a răsturnat, iar alte patru au deraiat. 

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj de descarcerare, intervenția fiind în desfășurare la momentul transmiterii informațiilor,

Mobilizare la locul accidentului. FOTO ISU Dobrogea
Mobilizare la locul accidentului. FOTO ISU Dobrogea

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, a mai transmis ISU Dobrogea.

Potrivit unor surse, vagoanele erau încărcat cu sulf praf.

Dat fiind că accidentul a avut loc pe o linie de marfă, circulația trenurilor de călători nu este afectată, relatează Constanța News.  

Amintim că, în martie, circulația feroviară a fost suspendată temporar marți seară pe secția Holdea - Margina, după ce locomotiva unui tren de călători a deraiat parțial. În tren se aflau 23 de pasageri, însă nimeni nu a fost rănit.

În februarie, un vagon a deraiat în timpul unei manevre, în Gara de Nord din Capitală. Traficul feroviar a fost temporar blocat

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