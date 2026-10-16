Trei bărbați cercetați pentru trafic de droguri de mare risc au fost arestați preventiv, în urma unei anchete desfășurate de polițiștii și procurorii din Argeș. Dosarul vizează distribuirea unui canabinoid sintetic și moartea unui tânăr din Mioveni, care ar fi consumat substanța.

Trei bărbați, arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Foto: Captură Video

Potrivit comunicatului transmis de anchetatori, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, au documentat activitatea celor trei persoane, „cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc”.

Conform probelor strânse în anchetă, în vara anului 2025, un bărbat de 36 de ani, aflat în penitenciar pentru o altă cauză, i-ar fi furnizat unui tânăr de 27 de ani o cantitate de ADB-BUTINACA, pentru a o vinde mai departe. Banii obținuți ar fi urmat să îi fie trimiși ulterior în penitenciar.

Anchetatorii precizează că, la 31 octombrie 2025, bărbatul de 27 de ani „ar fi vândut o cantitate din substanța stupefiantă unui alt bărbat, de aceeași vârstă, pentru aproximativ 200 de lei”.

În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, cumpărătorul s-ar fi deplasat la o adresă din Mioveni, unde se afla un cunoscut de-al său, în vârstă de 26 de ani. Acestuia i-ar fi oferit o parte din substanță pentru consum, sub forma unei țigarete artizanale.

În dimineața zilei de 1 noiembrie 2025, bărbatul de 26 de ani a fost găsit decedat.

Potrivit comunicatului, în urma examenului necroptic, „s-a stabilit că moartea victimei a fost posibil violentă și s-a datorat insuficienței cardio-respiratorii acute, consecința fenomenelor tromboembolice pulmonare, posibil favorizată de consumul de canabinoizi sintetici”.

În timpul cercetării la fața locului, anchetatorii au ridicat mijloace de probă pentru documentarea cazului.

La 16 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis propunerea procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă a celor trei bărbați.

Potrivit informațiilor din comunicat, unul dintre cei trei se afla deja în executarea unei pedepse cu închisoarea într-o altă cauză, iar un altul era sub măsura arestului la domiciliu într-un dosar separat.

Anchetatorii subliniază că „pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.