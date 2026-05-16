Șapte tineri, cu vârste între 16 și 22 de ani, au fost arestați preventiv după ce anchetatorii DIICOT au destructurat o rețea care ar fi folosit minori pentru distribuția de droguri de mare risc, inclusiv în apropierea unităților școlare.

„Polițiștii și procurorii antidrog au documentat activitatea infracțională a 7 persoane, cu vârste între 16 și 22 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc și de risc", a transmis specialistul antidrog Cătălin Țone pe pagina sa de Facebook.

Potrivit anchetei, patru dintre persoanele cercetate au constituit, începând cu luna octombrie 2025, o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alte trei persoane, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din comercializarea de substanțe interzise.

Anchetatorii susțin că doi dintre presupușii inițiatori ai rețelei, trimiși deja în judecată la data de 7 mai 2025 pentru fapte similare și aflați sub măsura controlului judiciar, ar fi încercat să evite prinderea în flagrant. În acest context, aceștia ar fi delegat activitatea de distribuție către alți membri ai grupării, printre care și trei minori cu vârste de 16 și 17 ani.

Interacțiunea cu clienții se realiza în principal prin intermediul unor aplicații online, unde se negocia vânzarea substanțelor interzise. Ulterior, distribuirea propriu-zisă avea loc stradal, în special în zone frecventate de elevi, inclusiv în apropierea unităților de învățământ.

Cercetările arată că membrii grupării ar fi procurat, deținut și comercializat droguri de mare risc sub formă de substanțe cristaline 2-CMC și 3-CMC, cunoscute sub denumirea de „cristal”, dar și droguri de risc, respectiv canabis. Substanțele ar fi fost vândute pe piața locală în mod repetat, în cadrul aceleiași rețele.

În timpul anchetei au fost indisponibilizate mai multe cantități de droguri, iar în urma a 15 percheziții domiciliare, anchetatorii au descoperit și ridicat aproximativ un kilogram de substanțe de mare risc, cântare de precizie, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

Cei șapte inculpați au fost arestați preventiv, a mai precizat Cătălin Țone.