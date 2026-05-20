Foto Cocaină la vulcanizare. Cinci persoane arestate la Iași într-un dosar de trafic de droguri

Cinci persoane cu vârste cuprinse între 38 și 50 de ani au fost arestate preventiv în urma unei anchete derulate de polițiștii antidrog și procurorii din Iași, într-un dosar care vizează trafic de droguri de mare risc. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi vândut cocaină în municipiul Iași, iar o parte din substanțele interzise ar fi fost ascunse într-un atelier de vulcanizare folosit ca paravan pentru activitatea ilegală.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite cantități importante de droguri, precum și obiecte folosite în activitatea de trafic, notează BZI.ro.

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii din Iași, au documentat activitatea infracțională a 5 persoane, cu vârstele între 38 și 50 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina a două dintre persoanele cercetate s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc”, au transmis anchetatorii.

Potrivit acestora, în perioada august 2025 – mai 2026, suspecții ar fi procurat, deținut și comercializat cocaină, drog de mare risc, cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei pe gram.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada august 2025 – mai 2026, cele 5 persoane ar fi procurat, deținut și vândut cocaină, drog de mare risc, cu 500 de lei pentru un gram. Persoanele ar fi acționat independent, între ele existând însă anumite relații de colaborare, pe zona de procurare a drogurilor de mare risc, destinate comercializării către clienți din municipiului Iași”, se arată în comunicat.

Anchetatorii mai arată că una dintre persoane ar fi folosit ca punct de depozitare și vânzare atelierul de vulcanizare pe care îl administra.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că una dintre persoanele în cauză, în scopul de a evita descoperirea activității sale ilicite, ar fi utilizat ca loc de depozitare și de comercializare a drogurilor, punctul de lucru al unei societăți comerciale pe care ar fi administrat-o, respectiv o vulcanizare”, au precizat polițiștii.

În timpul perchezițiilor efectuate la 18 mai 2026, au fost descoperite aproximativ un kilogram de cocaină ascuns într-un bidon de ulei, dar și peste 730 de grame de canabis, cântare de precizie și alte probe relevante.

„În intervalul de timp menționat, două dintre persoanele cercetate, ar fi vândut diferite cantități de cocaină, cu sume între 500 și 1.000 de lei la o tranzacție”, mai arată anchetatorii.

La finalul acțiunii, procurorii au dispus reținerea celor cinci persoane, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ancheta a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.