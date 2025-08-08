Cum a încercat un traficant de droguri din Arad să obţină reducerea pedepsei. Probe falsificate într-un denunţ împotriva altei persoane

Un traficant din Arad, în locuința căruia polițiștii au găsit droguri de mare risc, ar fi falsificat, timp de o jumătate de an, probe pentru a le furniza anchetatorilor în cadrul unui denunţ făcut cu scopul de a obţine reducerea pedepsei în cazul său.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 25 și 55 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, în sarcina uneia dintre ele fiind reținută și comiterea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, în formă calificată.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, în intervalul ianuarie – iulie 2025, persoana de 55 de ani, în mod repetat și folosind același mod de operare, ar fi produs probe nereale pentru a susține denunțul formulat împotriva altei persoane, cu scopul de a induce în eroare organele de urmărire penală și de a obține reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina sa”, precizează, vineri, Poliția Română.

În aceeași perioadă, bărbatul ar fi procurat, deținut, transportat și manipulat diferite cantități de droguri de mare risc (cocaină).

În sarcina persoanei de 25 de ani s-a reținut că, pe parcursul lunii iulie 2025, ar fi procurat, deținut și vândut, persoanei de 55 de ani, cocaină (drog de mare risc).

În urma celor 7 percheziții efectuate de polițiști, la data de 6 august 2025, au fost descoperite și ridicate diferite cantități de substanță cristalină 2 MMC (drog de mare risc), 4 BMC (substanță psihoactivă), canabis și comprimate alprazolam (droguri de risc), grindere, cântare electronice, o sumă de bani în lei, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra unui autoturism.

„La data de 6 august 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea celor două persoane, de 25 și 55 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina celei de 55 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, în formă calificată”, se mai arată în comunicat.

Cei doi traficanți au fost arestați preventiv

Joi, 7 august , judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile”, mai precizează Poliția Română.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Arad și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad.