Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Un român de 21 de ani din Italia a murit sub ochii prietenilor săi. Tragedia s-a petrecut în a doua zi a Paștelui catolic

Un tânăr român în vârstă de 21 de ani și-a pierdut viața în Italia, după ce a căzut într-un pârâu și a fost luat de curenți. Incidentul s-a petrecut chiar în a doua zi de Paște Catolic, în timp ce acesta se afla la plimbare cu prietenii.

Un român de 21 de ani din Italia a murit sub ochii prietenilor săi FOTO: Vigili del fuoco

Alessio Nicholas Popa, stabilit în Borgoricco, în provincia Padova, ieșise să petreacă timpul liber alături de prieteni. La un moment dat, tânărul s-a așezat pe niște stânci aflate de-a lungul unui pârâu din zona Pria, însă și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut în apă, fiind imediat luat de curenți, potrivit publicației italiene Padova Oggi.

Prietenii au alertat de urgență autoritățile. La fața locului au intervenit pompierii, scafandrii și echipajele medicale Suem 118, însă, în ciuda eforturilor depuse, salvatorii nu au reușit să-i salveze viața.

Trupul neînsuflețit a fost găsit la aproximativ șase metri adâncime, la circa 50 de metri distanță de locul unde fusese văzut ultima dată. După ce a fost adus la mal, medicii au încercat manevre de resuscitare, dar au fost nevoiți să declare decesul. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Primarul orașului Borgoricco, Gianluca Pedron, a transmis un mesaj de condoleanțe: „Administrația municipală din Borgoricco își exprimă profund condoleanțe pentru tragica trecere în neființă a tânărului nostru conațional, care a avut loc în după-amiaza zilei de luni de Paște, în Pria di Arsiero, lângă Vicenza. Această veste a lovit puternic întreaga noastră comunitate și ne lasă consternați de o pierdere atât de bruscă și dureroasă. În astfel de momente, cuvintele sunt greu de găsit, dar ne simțim obligați să ne exprimăm cea mai profundă simpatie și afecțiune familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au iubit. În numele tuturor cetățenilor, oferim cele mai sincere condoleanțe, alăturându-ne celor dragi în doliu cu respect și compasiune”.

Mărturia sfâșietoare a mamei

Mama tânărului, Gina, a povestit pentru presa italiană ultimele ore din viața fiului său: „Alessio lucra din octombrie anul trecut la Nuova Ompi, parte a grupului Stevanato, în Piombino Dese. De Paște, lucrase în tura de noapte și terminase lucrul la ora două. Înainte să adoarmă, se jucase puțin pe PlayStation. Luni dimineaţa, a plecat cu prietenii lui fără să știu. L-am sunat și l-am întrebat unde este. Mi-a răspuns și m-a liniștit, spunând că este cu prietenii lui de la clubul de fotbal Cittadellese, petrecând câteva ore împreună. Eu i-am spus: Ai făcut foarte bine, dragostea mea, că ai ieșit din casă, pentru că viața nu este doar muncă și responsabilitate, ci și distracție și lipsă de griji”.

Femeia l-a descris pe Alessio ca fiind „un băiat politicos, vesel, bun cu toată lumea. Nu m-a deranjat şi nici nu m-a enervat niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat sau cum a alunecat și a ajuns în pârâu. Probabil era obosit de la muncă, pentru că își termina tura la 2 dimineața, dar chiar nu știu ce să cred. Alessio al meu a fost cu adevărat un băiat de aur”.

