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Şef din ANPC, cercetat de DNA pentru trafic de influenţă: a primit mită de la patronul unui club din Mamaia pentru a-l scăpa de controale

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Un nou scandal de corupție lovește ANPC. Șeful Serviciului Corpului de Control, Bogdan-Eduard Dragomirescu, este urmărit penal de DNA după ce ar fi încasat 15.000 de lei pentru a proteja un club din Mamaia de sancțiunile care ar fi trebuit aplicate în urma unui control efectuat pe litoral.

Sediu DNA foto: arhivă, adevărul
Sediu DNA foto: arhivă, adevărul

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de Bogdan-Eduard Dragomirescu, care, la data faptelor, ocupa funcția de șef al Serviciului Corp Control din cadrul ANPC. Acesta este cercetat pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Potrivit procurorilor anticorupție, în luna iulie 2025, Dragomirescu ar fi pretins și primit suma de 15.000 de lei de la reprezentantul unui club din Mamaia.

„În cursul lunii iulie 2025, inculpatul Dragomirescu Bogdan-Eduard, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins și primit de la reprezentantul unui club din stațiunea Mamaia suma de 15.000 de lei, lăsând să se creadă că, în schimbul acestei sume, își va exercita influența asupra comisarilor din cadrul A.N.P.C. pentru a-i determina să nu încheie un act de control și să nu aplice sancțiuni sau să întocmească un act de control favorabil agentului economic verificat, inclusiv prin nedispunerea măsurii de oprire temporară a activității”, au transmis procurorii DNA.

Control vizat în cadrul campaniei „Litoral 2025”

Anchetatorii susțin că intervențiile fostului șef din ANPC ar fi avut efecte directe asupra unui control desfășurat la 18 iulie 2025, în cadrul campaniei „Litoral 2025”, derulată de instituție pe litoral.

„Astfel, în contextul verificării clubului respectiv, la data de 18 iulie 2025, de către comisari din cadrul A.N.P.C., în cadrul campaniei «Litoral 2025», ca urmare a demersurilor efectuate de inculpatul Dragomirescu Bogdan-Eduard, aceștia nu ar fi aplicat sancțiunile corespunzătoare și nici nu ar fi dispus măsura opririi temporare a activității, în pofida deficiențelor constatate, împrejurări de natură să aducă atingere intereselor legale ale statului privind protecția sănătății, vieții și intereselor economice ale consumatorilor”, se arată în comunicatul DNA.

Procurorii apreciază că aceste acțiuni ar fi afectat interesele statului în ceea ce privește protecția consumatorilor, inclusiv sănătatea și siguranța acestora.

Control judiciar pentru 60 de zile

DNA a dispus măsura controlului judiciar începând cu data de 10 iunie 2026, pentru o perioadă de 60 de zile. Pe durata acestei măsuri, fostul funcționar trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procurori.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Dragomirescu Bogdan-Eduard trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar”, au precizat procurorii.

Anchetatorii au atras atenția că nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor poate conduce la înlocuirea controlului judiciar cu o măsură preventivă mai severă.

„Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, se mai arată în comunicat.

Ancheta vizează și alte persoane

DNA precizează că lui Bogdan-Eduard Dragomirescu i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile articolului 309 din Codul de procedură penală.

Totodată, procurorii au anunțat că investigația este în desfășurare și privește și alte persoane.

„În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”, au transmis reprezentanții DNA.

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