Câini roboți și inteligență artificială. Cum se pregătesc SUA, Canada și Mexic pentru a asigura securitatea la Cupa Mondială 2026

Câini roboți, camere asistate de inteligență artificială și sisteme de detectare a dronelor vor face parte din dispozitivul de securitate pregătit pentru Cupa Mondială FIFA 2026, care începe oficial joi și va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

Turneul va reuni 48 de echipe naționale, care vor disputa 104 meciuri în 16 orașe. Organizatorii se așteaptă la milioane de spectatori veniți din întreaga lume, ceea ce transformă competiția într-una dintre cele mai complexe provocări logistice și de securitate din istoria sportului.

„Din perspectiva securității, America nu a mai avut niciodată o vară de această amploare”, a declarat Andrew Giuliani, director executiv al grupului de lucru pentru securitatea Cupei Mondiale, constituit de administrația președintelui Donald Trump.

Preocupări legate de violența armată

Autoritățile nord-americane coordonează o operațiune de securitate la scară largă, în care vor fi implicate sute de agenții și instituții.

Planurile au fost analizate cu și mai multă atenție după ce, sâmbătă, nouă persoane au fost rănite într-un schimb de focuri produs în apropierea bazei de pregătire a naționalei Angliei din Kansas City.

Anchetatorii nu au găsit indicii care să lege incidentul de Cupa Mondială, iar acesta a avut loc înainte de sosirea echipei engleze în statul Missouri. Cu toate acestea, cazul a readus în atenție problema violenței armate din Statele Unite, scrie Associated Press.

Potrivit organizației Gun Violence Archive, în 2025 au fost raportate peste 400 de atacuri armate în masă pe teritoriul american.

Pentru autorități, protejarea jucătorilor, oficialilor și a milioanelor de suporteri reprezintă una dintre principalele priorități ale turneului.

O competiție de dimensiuni fără precedent

Cupa Mondială din 2026 va fi cea mai mare din istoria competiției, atât prin numărul de echipe participante, cât și prin amploarea logistică.

Președintele Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru eveniment. Liderul american l-a primit anterior la Casa Albă pe președintele FIFA, Gianni Infantino, și a anunțat că intenționează să participe la unele dintre meciuri.

Andrew Giuliani a comparat provocarea organizatorică cu „78 de finale Super Bowl desfășurate în doar 39 de zile”.

El a precizat că, în acest moment, autoritățile nu au identificat amenințări credibile la adresa competiției.

Câinii roboți vor patrula în jurul stadioanelor

Pentru susținerea măsurilor de securitate, agenția federală americană pentru gestionarea situațiilor de urgență a alocat 625 de milioane de dolari către 11 orașe-gazdă din SUA.

Alte 250 de milioane de dolari au fost direcționate către programe de detectare și neutralizare a dronelor.

Potrivit ESPN, peste 400 de agenții de aplicare a legii colaborează cu guvernul federal și cu firme private de securitate pentru protejarea stadioanelor, bazelor de pregătire ale echipelor și hotelurilor.

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Printre tehnologiile utilizate se numără și câinii roboți Spot, dezvoltați de Boston Dynamics, companie deținută de Hyundai Motor Group.

Potrivit companiei, roboții vor fi folosiți pentru verificarea coletelor suspecte și a altor obiecte care ar putea reprezenta un risc pentru siguranța publică.

Și autoritățile mexicane intenționează să desfășoare astfel de sisteme în anumite locații asociate turneului.

Camere cu traducere în timp real și mii de senzori inteligenți

O parte dintre patrulele de poliție vor fi echipate cu camere capabile să traducă în timp real conversațiile purtate cu suporteri veniți din alte țări.

În paralel, autoritățile vor utiliza vehicule dotate cu sisteme de scanare cu raze X și mii de camere inteligente pentru monitorizarea spațiilor publice.

Sistemele bazate pe inteligență artificială vor analiza fluxurile de persoane și vor contribui la identificarea unor eventuale situații de risc.

Dronele, una dintre principalele amenințări

Oficialii consideră că dronele reprezintă una dintre cele mai importante provocări de securitate pentru turneu.

Zborurile aparatelor fără pilot vor fi interzise deasupra stadioanelor și a zonelor dedicate fanilor, iar spațiul aerian va fi monitorizat permanent.

Mai multe companii specializate au fost contractate pentru detectarea și interceptarea dronelor neautorizate.

Una dintre acestea, Fortem Technologies, a anunțat că va utiliza drone interceptoare echipate cu plase, capabile să captureze alte aparate aflate în zbor.

Pe lângă riscurile tradiționale de securitate, autoritățile urmăresc cu atenție și evoluțiile internaționale.

Printre factorii analizați se numără și tensiunile generate de conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Iranul se numără printre echipele participante la Cupa Mondială, ceea ce înseamnă că, pentru prima dată, o țară gazdă a turneului se află într-un conflict militar deschis cu unul dintre participanți.

Cupa Mondială FIFA 2026 începe pe 11 iunie, cu partida dintre Echipa națională de fotbal a Mexicului și Echipa națională de fotbal a Africii de Sud, programată pe stadionul din Mexico City.

Pentru organizatori, succesul competiției va depinde nu doar de ceea ce se întâmplă pe teren, ci și de capacitatea autorităților de a gestiona unul dintre cele mai complexe dispozitive de securitate construite vreodată pentru un eveniment sportiv.