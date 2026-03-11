O româncă de 76 de ani din Italia a murit după un infarct în drum spre sala de operație. Fiica ei acuză personalul spitalului de neglijență

O pensionară româncă de 76 de ani a murit la Spitalul Torrette din Ancona, Italia, după ce a suferit un infarct în timp ce era dusă spre sala de operație. După cinci ani de la tragedie, fiica victimei acuză personalul spitalului că a forțat-o pe femeie să se urce singură pe targă, în ciuda recomandării medicilor de repaus total.

Potrivit fiicei victimei, femeia, care fusese diagnosticată cu probleme cardiace grave, fusese internată inițial la Unitatea de Terapie Intensivă Cardiologică, iar ulterior transferată la secția de Cardiologie, unde i s-a impus repaus absolut. Din cauza stării de sănătate, pacienta era ajutată chiar și la mesele principale și i se recomandase să nu facă niciun efort fizic, potrivit corriereadriatico.it.

Cu două luni înainte de tragedie, o coronarografie realizată în Italia arătase că pacienta avea nevoie urgentă de o operație pentru a preveni agravarea bolii. Pe 1 iulie 2018, românca a ajuns la Urgențe după ce starea ei s-a deteriorat rapid chiar și după un efort minim.

Fiica femeii susține că, în dimineața programată pentru operație, un brancardier a venit să o preia pentru transportul spre sala de operație. Atât pacienta, cât și fiica acesteia i-au spus că nu are voie să se ridice din pat.

Cu toate acestea, brancardierul a insistat ca femeia să coboare singură din pat și să urce pe targă. Pacienta s-a ridicat cu ajutorul fiicei, dar a început să respire greu și și-a pus mâna pe piept. În timp ce era transportată spre sala de operații, a suferit un infarct.

Fiica acuză angajații spitalului de neglijență

Femeia a fost internată la Terapie Intensivă, dar, din păcate, nu și-a mai recăpătat cunoștința și a decedat două zile mai târziu

După tragedie, medicii i-au transmis fiicei că protocolul medical fusese respectat și că nu existau responsabilități din partea personalului. Cu toate acestea, fiica româncei a depus în iunie 2023 o plângere la Parchet, invocând acuzația de omor din culpă și posibile greșeli în gestionarea cazului.

Ea a atras atenția că documentele trimise inițial la Parchet prezentau lista angajaților aflați în serviciu în ziua decesului, nu în ziua în care a suferit infarctul, ceea ce a făcut imposibilă identificarea brancardierului implicat.

Ancheta a fost deschisă față de autori necunoscuți, iar procurorii au cerut clasarea cauzei. Fiica victimei s-a opus și intenționează să deschidă și un proces civil, cerând ca spitalul să facă publice numele angajaților care se aflau în serviciu în ziua incidentului, pentru a afla adevărul și pentru a trage la răspundere pe cei vinovați.