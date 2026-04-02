Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Anna Leu, mărturii sfâșietoare la 9 luni de la moartea marelui campion: „Diminețile și serile sunt cele mai grele”

Anna, soția lui Mihai Leu, a vorbit, la 9 luni distanță de la moartea marelui campion, despre cât de mult îi simte lipsa.

Anna și Mihai Leu, într-un moment fericit FOTO Facebook

Întrebată cum s-a schimbat viața ei de când soțul i-a trecut în neființă, Anna Leu a oferit un răspuns dureros. „Viața mea s-a schimbat în toate felurile, mai ales în lucrurile mici. Diminețile și serile sunt cele mai grele, pentru că atunci liniștea apasă cel mai mult, lipsa lui se simte în tot ce făceam împreună, fără să ne dăm seama cât de important era. Sunt momente în care îmi vine instinctiv să îi spun ceva și atunci realizez că nu mai este. Este un gol pe care nu ai cum să îl umpli, doar înveți să trăiești cu el”, a spus Anna pentru pentru publicația VIVA!

Anna se simte conectată la Mihai, în ciuda dispariției sale fizice: „Îl simt cel mai aproape în liniștea casei, în momentele în care mă opresc și mă gândesc la el, la noi, la lucruri simple pe care le făceam împreună, care acum au rămas doar ale mele, uneori îmi vine să îi spun ceva sau să îl caut cu privirea. Îl simt și în mine, în puterea pe care încerc să o am, de parcă o parte din el a rămas acolo. Este o legătură care nu dispare, doar se schimbă”.

Anna Leu a mai povestit cum era fostul campion în ultimele sale luni de viață: „Boala l-a schimbat, poate, fizic, dar nu în esență. A rămas lucid până la capăt, conștient de tot, dar fără să se plângă. În ultimele luni, m-a impresionat cum a dus totul cu o liniște și o demnitate greu de înțeles. Durerea nu mai conta, nu a lăsat-o să îl învingă, și chiar și atunci avea planuri și puterea de a zâmbi”.

Visul lor comun s-a oprit brusc astă-vară: „Cred că visul lui Mihai… și al nostru era să îmbătrânim împreună. Să ne bucurăm de liniște, de familie, de timpul petrecut împreună. Un vis simplu, dar poate cel mai important”.

Mihai Leu, primul campion mondial al României la box profesionist și pilot de raliuri, a murit pe 1 iulie 2025, la vârsta 56 de ani, la Spitalul Clinic Fundeni. Legenda sportului românesc s-a luptat timp de 10 ani cu o formă agresivă de cancer.

