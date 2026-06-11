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Ryanair, anchetată pentru taxele cerute părinților care vor să stea lângă copii în avion

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Compania aeriană low-cost Ryanair este investigată în Marea Britanie din cauza taxelor percepute pasagerilor care doresc să își rezerve locuri alături de copiii lor în avion, autoritățile urmând să stabilească dacă această practică poate fi considerată o clauză contractuală abuzivă.

Ryanair a denunțat ancheta ca fiind „o farsă”
Ryanair/FOTO: Shutterstock

„Termenii și condițiile Ryanair impun ca cel puțin un părinte să stea cu copiii săi, cu vârste cuprinse între 2 şi 11 ani, prin rezervarea unui «loc de familie» plătit, în timp ce pentru toți ceilalți pasageri, rezervarea locului este opțională”, a precizat Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) joi, 11 iunie, într-un comunicat, scrie Agerpres.

Această taxă se ridică de obicei la aproximativ 8 lire sterline (9,27 euro) per zbor, potrivit autorității de reglementare, care a menționat că această practică este interzisă în Italia, dar este utilizată pe majoritatea rutelor Ryanair cu plecarea din Marea Britanie.

Ryanair a denunțat ancheta ca fiind „o farsă”, afirmând că respectă pe deplin toate legile şi reglementările aplicabile.

„Adulții care călătoresc cu copii plătesc o taxă de rezervare pentru un loc, dar pot selecta gratuit locuri rezervate lângă ei pentru maximum patru copii cu aceeași rezervare”, a declarat compania într-un comunicat.

Autoritatea de reglementare a precizat că va veni cu o actualizare privind progresul anchetei în termen de șase luni.

Încălcarea legislației privind protecția consumatorilor poate duce la amenzi de până la 10% din veniturile globale ale unei companii.

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