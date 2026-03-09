Un român a murit în Italia după ce a intrat cu bicicleta într-un zid. Leziunile de la cap i-au fost fatale

Un român de 43 de ani a murit în urma unei leziuni fatale la cap. Accidentul s-a produs într-o zonă populară printre iubitorii de sport.

Bărbatul, născut în 1982, de origine română, se numea Alin Ionut Pascondea. El a murit sâmbătă, în Via Covignano din Rimini, într-un accident rutier în care nu au fost implicate alte vehicule.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani cobora cu bicicleta din zona Santuario delle Grazie de pe dealul Covignano când a pierdut controlul bicicletei, nu a reușit să ia curba și s-a lovit violent cu capul de zidul de pe marginea drumului, scrie Altarimini.

Aceasta este o zonă foarte populară printre cicliștii din Rimini și provincie, iar curba din acel punct este destul de dificilă. La impactul cu zidul, bărbatul de 43 de ani a suferit o leziune gravă la cap, care a făcut ca încercările personalului de urgență 118 de a-l resuscita să fie inutile.

Românul lasă în urma sa o soție îngenuncheată de durere și doi copii mici, un băiat de 9 ani și o fetiță de 7 ani, care vor fi nevoiți să crească fără tată.