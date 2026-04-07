Bărbatul mort în accidentul de pe A1 era un consilier local din Vrancea. Mașina lui a fost lovită de un camion cu numere de Bulgaria

Un consilier local și cunoscut om de afaceri din județul Vrancea a murit într-un accident produs pe autostrada A1, în apropierea localității Giarmata, pe sensul de mers spre Arad.

Gabriel Bolovan era consilier local în comuna Jariștea, județul Vrancea. Din primele informații, autoturismul condus de acesta se afla pe banda de urgență în momentul în care a fost lovit violent de un autotren cu numere de Bulgaria, scrie presa locală.

Mașina a fost grav avariată în urma impactului, iar șoferul a murit pe loc. În autoturism se mai afla o femeie în vârstă de 50 de ani, care a supraviețuit și a fost transportată la spital.

„La data de 06 aprilie 2026, în jurul orei 18:25, pe autostrada A1 Deva–Nădlac, a avut loc un accident pe sensul de mers dinspre localitatea Giarmata înspre municipiul Arad, între un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani și un autocamion condus de un bărbat de 36 de ani. În urma impactului, o persoană a decedat, respectiv bărbatul de 56 de ani, iar o femeie de 50 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, au transmis autoritățile.

Cine este politicianul mort

Gabriel Bolovan avea 56 de ani și era cunoscut în Jariștea atât ca om de afaceri, cât și ca ales local.

El avea activități în viticultură și transport și se afla la primul mandat în Consiliul Local Jariștea, potrivit Vrancea24.