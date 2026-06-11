Cine e Dan Plaveti, noul director al Hidroelectrica

Hidroelectrica are o nouă conducere executivă, după ce Iulius Dan Plaveti a preluat, începând cu 10 iunie 2026, mandatul de președinte al Directoratului și funcția de CEO al companiei, într-un moment în care cel mai mare producător de energie electrică din România accelerează investițiile în regenerabile, modernizare și proiecte de stocare a energiei.

Iulius Dan Plaveti a fost numit președinte al Directoratului Hidroelectrica S.A. și Chief Executive Officer (CEO), cu mandat valabil până la 7 noiembrie 2027.

Potrivit companiei, numirea are loc într-o etapă de transformare strategică, în care Hidroelectrica își consolidează rolul de lider al energiei regenerabile din România, cu investiții în capacități noi de producție, proiecte eoliene și fotovoltaice, modernizarea infrastructurii existente și dezvoltarea soluțiilor de stocare a energiei.

Experiență de peste 25 de ani în energie și administrație

Noul CEO al Hidroelectrica are o experiență de peste 25 de ani în sectorul energetic, reglementare și management executiv, acumulată în instituții și companii de stat cu rol strategic în economia României.

De-a lungul carierei, Iulius Dan Plaveti a ocupat funcția de președinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), una dintre cele mai importante instituții din arhitectura pieței energetice.

În zona companiilor de stat, a deținut funcții de conducere în cadrul Complexului Energetic Oltenia, unul dintre cei mai mari producători de energie pe bază de cărbune din România.

De asemenea, a fost implicat în structuri din sectorul transporturilor, inclusiv în conducerea CFR Călători, și a ocupat funcția de director general interimar al TAROM în perioada 2016–2017, într-un mandat de tranziție.

În cadrul grupului Hidroelectrica, a mai activat anterior și în structuri din zona Hidroserv, companie de servicii din portofoliul producătorului de energie.

În prima zi de mandat, noul președinte al Directoratului a subliniat importanța echipei și a continuității în dezvoltarea companiei.

„Pentru mine, Hidroelectrica nu înseamnă doar cifre, proiecte sau investiții. Hidroelectrica înseamnă oameni. Oameni care au dus mai departe tradiția acestei companii. În mandatul pe care îl încep astăzi, îmi doresc să construim împreună. Avem în față provocări importante, dar și oportunități extraordinare”, a transmis Iulius Dan Plaveti.

Structura actuală a Directoratului

Odată cu această numire, conducerea executivă a Hidroelectrica este formată din Iulius Dan Plaveti – președinte al Directoratului (CEO), Bogdan Badea – membru al Directoratului (CIO), Radu Ioan Constantin – membru al Directoratului (CAO) și Ianăș Rădoi – membru al Directoratului (COO).

Până la desemnarea unui Chief Financial Officer (CFO), atribuțiile financiare sunt exercitate în continuare de Radu Ioan Constantin, în calitate de Chief Administrative Officer (CAO).

Hidroelectrica își menține poziția de principal producător de energie regenerabilă din România și își continuă planurile de investiții în modernizarea capacităților existente și dezvoltarea de noi proiecte energetice. Compania rămâne un actor central în tranziția energetică, cu accent pe securitatea energetică națională și creșterea capacității de producție din surse curate.