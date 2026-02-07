search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Muncitor român din Italia, mort într-un accident la muncă. Familia îl aștepta acasă pentru aniversarea fiicei

Publicat:

Un muncitor român din Italia, în vârstă de 57 de ani, a murit într-un accident de muncă, după ce a fost prins sub o placă metalică.

Dinu Florin Craiu, muncitorul român mort/FOTO: Facebook
Dinu Florin Craiu, muncitorul român mort/FOTO: Facebook

Dinu Florin Craiu, scrie Corriere della Serra, lucra la o fabrică din nordul Italiei. În accident a fost rănit atât el, cât și un alt muncitor de 54 de ani.

La fața locului au sosit autoritățile, care l-au scos pe român de sub placă. Salvatorii au încercat să-l resusciteze la fața locului, dar Craiu își pierduse deja cunoștința.

A fost transportat de urgență la policlinica din Zingonia, intubat și în stare critică, dar a murit la sosirea în spital.

Familia îl aștepta acasă

La locuința din comuna Treviglio, familia îl aștepta pentru petrecerea de 12 ani a fiicei

Soția sa, Anca Ugrutan, era disperată.

„Când am auzit soneria și am văzut că erau carabinierii, am înțeles imediat că s-a întâmplat ceva grav. Era ora 14:30, iar soțul meu murise încă de la ora 9, dar nimeni nu mă anunțase înainte”, a povestit aceasta.

Aceasta s-a dus la policlinică, unde s-a întâlnit cu fratele soțului. El povestește că l-a adus în Italia pentru a munci.

„Suntem gemeni. Eu am fost cel care l-a adus în Italia; de 24 de ani locuia în Treviglio. Era absolvent (n.r. pe LinkedIn scria Inginer), dar s-a adaptat întotdeauna să facă orice pentru a întreține familia.

De aproximativ trei ani lucra în acea firmă, dar îl auzeam adesea îngrijorat. Cu Anca am mers să-i ridicăm obiectele personale și să-i golim dulapul; ne-a părut că mâine vor deschide firma ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Sperăm să se stabilească ce s-a întâmplat și de ce a murit fratele meu.”

Vecinii l-au descris pe Craiu ca pe un om bun, rezervat și pasionat de sportă.

Sindicatul UIL din Milano și Lombardia subliniază că acesta este încă un deces la locul de muncă într-o regiune unde, de la începutul anului, au avut loc deja șase astfel de accidente, cauzate frecvent de striviri, căderi, lipsa sau folosirea incorectă a echipamentului de protecție, proceduri inadecvate și lipsa prevenției în organizarea muncii.

