Doi oameni au murit și alți nouă au fost răniți într-un incendiu izbucnit într-o clădire rezidențială dintr-o cunoscută destinație turistică

Un incendiu violent a izbucnit joi dimineața într-o locuință din zona turistică Magaluf, situată pe insula Mallorca, provocând moartea a doi turiști și rănirea altor nouă persoane, au anunțat autoritățile spaniole.

Potrivit Gărzii Civile, flăcările au început în jurul orei 05:00, la etajul al treilea al unei clădiri rezidențiale din zonă. Focul s-a extins rapid, iar locatarii au încercat fără succes să îl stingă înainte de sosirea pompierilor. În total, peste 12 persoane au fost evacuate din imobil, potrivit Associated Press.

Cei nouă răniți au fost transportați la spital, unde primesc îngrijiri pentru intoxicație cu fum. Autoritățile nu au făcut deocamdată publică naționalitatea victimelor.

Incendiul a fost stins după aproximativ două ore de intervenție, însă clădirea a suferit pagube importante. Poliția și pompierii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii focului.

Primarul localității, Juan Antonio Amengual, s-a deplasat la locul tragediei, unde echipajele de intervenție continuă să acționeze.

„Suntem devastați, foarte triști. Cele două decese sunt confirmate, iar o a treia persoană se află în stare critică la spital și sperăm să își revină. Părea un incendiu minor, dar s-a transformat într-unul extrem de grav, cu flăcări foarte violente care au izbucnit la etajul al treilea al unei clădiri cu nouă etaje”, a explicat Juan Antonio Amengual.

Palma de Mallorca, aflată la circa 22 de kilometri de Magaluf, rămâne principalul centru administrativ al regiunii, unde turiștii internaționali — în special britanici și germani — ajung anual în număr mare pentru vacanțe pe litoral și viață de noapte.