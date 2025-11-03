Cine este mecanicul erou care a protejat pasagerii trenului spre Londra de atacatorul cu cuțitul. Cum a salvat viața oamenilor

Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER), care „a salvat viețile multor oameni” în timp ce proteja pasagerii unui tren în timpul atacului cu cuțitul care a avut loc sâmbătă, este în stare critică la spital. Intervenția acestuia a fost descrisă drept „eroică” de un purtător de cuvânt al poliției, scrie BBC.

Suspectul, un bărbat de 32 de ani, cetățean britanic din Peterborough, a fost arestat la fața locului. Un alt bărbat de 35 de ani, reținut inițial, a fost eliberat, neavând legătură cu atacul. Un cuțit a fost recuperat de la fața locului, iar polițiștii au declarat că nu suspectează un act de terorism.

David Horne, directorul general al LNER, a transmis mulțumiri echipelor de urgență și sprijin pasagerilor: „Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către toți cei afectați, în special către colegul nostru care se află în stare critică și familia sa. De asemenea, aș dori să recunosc curajul și reacția promptă a mecanicului, echipajului și colegilor noștri din operațiuni.”

Mai mulți pasageri au descris scenele de panică din tren.

„Părea că are o misiune: să înjunghie pe oricine vedea în fața lui. Era sânge peste tot, oamenii țipau: «Are un cuțit!». Oamenii cădeau și erau călcați în picioare. Trenul era foarte aglomerat, toată lumea încerca să fugă de atacator. A fost îngrozitor”, a povestit Amira Ostalski.

Mecanicul trenului, Andrew Johnson, fost ofițer-șef în Marina Regală, a redirecționat trenul de pe linia rapidă pe linia lentă, permițând intervenția rapidă a echipelor de urgență. Un reprezentant sindical, Nigel Roebuck, a declarat: „Mecanicul a făcut tot ce a fost instruit să facă, la momentul potrivit și în modul corect. A dat dovadă de curaj, devotament și determinare în cele mai dificile împrejurări. Gândurile noastre se îndreaptă către colegul său, care se află încă la terapie intensivă.”

Alt martor, Thomas McLachlan, a povestit: „Au existat mulți eroi în acea zi, oameni care pur și simplu au vrut să îi ajute pe cei din jur, oferind pături și încălzitoare de mâini. Un bărbat a fost rănit grav pentru că a încercat să protejeze o tânără – o dovadă reală de altruism.”

În urma incidentului, 11 persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost externate până duminică seara. Poliția britanică va menține un efectiv ridicat în principalele gări din țară până marți, inclusiv în Londra, Birmingham, Leeds, York și Manchester.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, urmează să facă o declarație oficială în Parlament luni după-amiază, cu privire la atac.