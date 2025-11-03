search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cine este mecanicul erou care a protejat pasagerii trenului spre Londra de atacatorul cu cuțitul. Cum a salvat viața oamenilor

0
0
Publicat:

Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER), care „a salvat viețile multor oameni” în timp ce proteja pasagerii unui tren în timpul atacului cu cuțitul care a avut loc sâmbătă, este în stare critică la spital. Intervenția acestuia a fost descrisă drept „eroică” de un purtător de cuvânt al poliției, scrie BBC.  

Atac armat în Londra/FOTO: X @DrGeet1305
Atac armat în Londra/FOTO: X @DrGeet1305

Suspectul, un bărbat de 32 de ani, cetățean britanic din Peterborough, a fost arestat la fața locului. Un alt bărbat de 35 de ani, reținut inițial, a fost eliberat, neavând legătură cu atacul. Un cuțit a fost recuperat de la fața locului, iar polițiștii au declarat că nu suspectează un act de terorism.

David Horne, directorul general al LNER, a transmis mulțumiri echipelor de urgență și sprijin pasagerilor: „Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către toți cei afectați, în special către colegul nostru care se află în stare critică și familia sa. De asemenea, aș dori să recunosc curajul și reacția promptă a mecanicului, echipajului și colegilor noștri din operațiuni.”

Mai mulți pasageri au descris scenele de panică din tren.

„Părea că are o misiune: să înjunghie pe oricine vedea în fața lui. Era sânge peste tot, oamenii țipau: «Are un cuțit!». Oamenii cădeau și erau călcați în picioare. Trenul era foarte aglomerat, toată lumea încerca să fugă de atacator. A fost îngrozitor”, a povestit Amira Ostalski. 

Mecanicul trenului, Andrew Johnson, fost ofițer-șef în Marina Regală, a redirecționat trenul de pe linia rapidă pe linia lentă, permițând intervenția rapidă a echipelor de urgență. Un reprezentant sindical, Nigel Roebuck, a declarat: „Mecanicul a făcut tot ce a fost instruit să facă, la momentul potrivit și în modul corect. A dat dovadă de curaj, devotament și determinare în cele mai dificile împrejurări. Gândurile noastre se îndreaptă către colegul său, care se află încă la terapie intensivă.”

Alt martor, Thomas McLachlan, a povestit: „Au existat mulți eroi în acea zi, oameni care pur și simplu au vrut să îi ajute pe cei din jur, oferind pături și încălzitoare de mâini. Un bărbat a fost rănit grav pentru că a încercat să protejeze o tânără – o dovadă reală de altruism.”

În urma incidentului, 11 persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost externate până duminică seara. Poliția britanică va menține un efectiv ridicat în principalele gări din țară până marți, inclusiv în Londra, Birmingham, Leeds, York și Manchester.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, urmează să facă o declarație oficială în Parlament luni după-amiază, cu privire la atac.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
digi24.ro
image
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
stirileprotv.ro
image
Medicul Adrian Marinescu, ADEVĂRUL despre diete: „Pentru mine contează mai mult...”
gandul.ro
image
Scandal uriaș după dezvăluirea care a șocat Franța: Care era de fapt parola muzeului Luvru
mediafax.ro
image
Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe el: Bombiță Bogdănel Ilie”
fanatik.ro
image
Caz tulburător de hărțuire la un liceu din Fetești: o elevă cu handicap a ajuns la spital, abuzată ani în șir de două adolescente. „Cu atât mai mult, ar fi trebuit s-o trateze cu multă grijă”
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
observatornews.ro
image
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Cât e pensia de handicap pentru gradul 1, 2 sau 3. Toate sumele actualizate la zi
playtech.ro
image
Ion Țiriac, Donald Trump de Europa! “A dat peste 1 milion de euro, banul jos!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Anunț de la poliție pentru toți românii! Ți se anulează certificatul de naștere sau de căsătorie
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O tânăra care a câștigat 85 de milioane pe OnlyFans a donat tot ce a făcut într-o zi pentru a hrăni săracii. Suma e fabuloasă
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Regina Rania a Iordaniei la Marele Muzeu din Egipt foto Instagram (1) jpg
La deschiderea Marelui Muzeu Egiptean, Regina Rania s-a făcut remarcată! Ce a asortat la rochia roșie Dolce & Gabbana
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?