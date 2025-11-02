search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Video Baie de sânge într-un tren din Marea Britanie. Nouă răniți grav, transportanți la spital. Poliția a activat planul „Plato”: „Atac terorist în desfășurare”

0
0
Publicat:

Zece persoane au fost spitalizate, nouă cu răni grave, în urma unui atac cu arme albe comis sâmbătă seara, 1 noiembrie, într-un tren care se îndrepta spre Londra. Poliția Transporturilor Britanice transmite că două persoane au fost arestate în legătură cu atacul.

Atac armat în Londra/FOTO: X @DrGeet1305
Atac armat în Londra/FOTO: X @DrGeet1305

„Zece persoane au fost transportate la spital, dintre care nouă se crede că au suferit răni care le pun viața în pericol”, se arată în comunicat, potrivit Associated Press.

A fost declarat un incident major, iar Poliția Antiteroristă ne sprijină ancheta în timp ce încercăm să stabilim pe deplin circumstanțele și motivația acestui incident.”

Forțele de ordine au mai precizat că a fost activat codul „Plato” - termenul național folosit de poliție și serviciile de urgență atunci când răspund unui posibil „atac terorist în desfășurare”.

Această alertă a fost ulterior retrasă, însă nu a fost dezvăluit niciun motiv pentru atac.

„Desfășurăm cercetări urgente pentru a stabili ce s-a întâmplat și ar putea dura ceva timp până vom putea confirma mai multe informații”, a declarat șeful superintendenților, Chris Casey. „În acest stadiu incipient, nu ar fi potrivit să speculăm asupra cauzelor incidentului.”

Potrivit autorităților, atacul a avut loc în timp ce trenul care circula de la Doncaster spre gara King’s Cross din Londra se îndrepta spre Huntingdon, un orășel de piață aflat la câțiva kilometri nord-vest de orașul universitar Cambridge.

Serviciile de urgență - inclusiv polițiști înarmați și elicoptere medicale - au intervenit rapid, pe măsură ce trenul ajungea în gara din Huntingdon. Se pare că atacul a fost rapid limitat după sosirea trenului în stație, iar pe peron au fost văzuți polițiști în costume criminalistice și un câine polițist.

Poliția din Cambridgeshire a transmis că polițiștii înarmați au intervenit la fața locului după ce au fost alertați la ora 19:39, sâmbătă seara. Totodată, a precizat că cele două persoane au fost arestate în gară, aflată la aproximativ 120 de kilometri nord de Londra.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că „gândurile sale sunt alături de toți cei afectați” de acest „incident îngrozitor”.

Compania London North Eastern Railway (LNER), care operează serviciile de pe linia principală de coastă estică a Regatului Unit, a confirmat că incidentul a avut loc într-unul dintre trenurile sale și a îndemnat pasagerii să evite deplasările din cauza „perturbărilor majore”.

Europa

