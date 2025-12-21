Video Trump susține că l-ar fi amenințat pe Macron cu taxe vamale dacă nu crește prețul medicamentelor în Franța: „O veți face”

Donald trump, care vineri și-a apărat bilanțul economic în fața susținătorilor săi din Carolina de Nord, a citat o pretinsă conversație telefonică cu omologul său francez pentru a ilustra strategia sa de negociere menită să scadă prețul medicamentelor în Statele Unite, scrie Le Figaro, care a indicat și reacția Palatului Elisee: „Nu are nicio logică”.

Articolul celebrei publicații franceze relatează o declarație făcută de Donald Trump, în care acesta afirmă că l‑ar fi presat pe Emmanuel Macron printr‑o amenințare cu taxe vamale.

În fața susținătorilor săi reuniți la Rocky Mount (Carolina de Nord) vineri, președintele american a insistat în special asupra „reducerii masive” a prețurilor medicamentelor, permițându-și să povestească o pretinsă convorbire telefonică cu Emmanuel Macron pentru a-l forța să crească prețurile de vânzare în Franța, scrie Le Figaro.

„Țările din întreaga lume ne-au înșelat”

Încă de la începutul mandatului său, Trump se străduiește să obțină prețuri mai mari din partea țărilor europene, printre care și Franța, unde medicamentele eliberate pe bază de rețetă sunt, în medie, de 2,5 ori mai ieftine decât în Statele Unite, potrivit unui studiu realizat de Rand Corporation. Ideea este de a compensa, prin creșterea prețurilor în toate celelalte țări, nivelul prețurilor pentru americani, explică sursa citată.

„Prețul unui anumit medicament va crește de la 10 dolari la doar 20 sau 30 de dolari în alte țări, iar în Statele Unite va scădea de la 130 la 20 de dolari. Țările din întreaga lume ne-au înșelat. Prețurile noastre erau de zece ori mai mari decât cele practicate la Londra, Paris și în restul lumii”, a afirmat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că a negociat „direct” cu toate „țările străine care au profitat de țara voastră timp de decenii, multe decenii”.

Trump a menționat că a fost „foarte dificil” să facă acest lucru și că unele țări „îi râdeau în față” sau îi răspundeau „Sper că glumești”.

„La telefon s-a instalat o tăcere mormântală”

Președintele american a povestit strategia sa de negociere cu statele reticente în a crește prețurile medicamentelor, dând exemplul unei pretinse conversații telefonice cu Emmanuel Macron:

„I-am spus șefului statului francez, de exemplu: «Îmi pare rău, dar va trebui să dublați sau să triplați prețul medicamentelor». «Nu, nu, nu, nu vom face asta». «Ba da, o veți face. V-am spus că o veți face». Iar el (Emmanuel Macron) a spus: „De ce sunteți atât de sigur?” I-am răspuns: «Pentru că, dacă nu o veți face, vă voi impune taxe vamale de 25% pe tot ceea ce vindeți în Statele Unite»”.

Trump a susținut că i-a spus omologului său francez că astfel de suprataxe ar face mult mai mult rău decât o dublare, o triplare sau chiar o cvadruplare a prețurilor medicamentelor.

„Și a urmat o tăcere mormântală la telefon. Apoi, când domnul – Emmanuel este un tip formidabil – a vorbit, a spus: «S-a făcut»” a mai relatat Trump.

Contactată cu privire la existența acestei conversații telefonice, o sursă de la Élysée a comentat că aceasta „nu are niciun sens”, deoarece nu președintele Republicii decide prețul medicamentelor:

„Este suficient să mergeți la farmacie, așa cum fac milioane de francezi în fiecare zi, pentru a vedea că prețul medicamentelor a rămas în general stabil în țara noastră în ultimele luni”.