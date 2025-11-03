Bărbatul care a înjunghiat 11 pasageri într-un tren spre Londra atacase pe cineva cu câteva ore înainte

Bărbatul care a înjunghiat 11 pasageri într-un tren mai atacase pe cineva cu cuțitul într-o gară din Londra cu doar câteva ore mai devreme, relatează presa britanică.

Anthony Williams, un cetățean britanic în vârstă de 32 de ani, a fost acuzat de tentativă de omor după atacul asupra unor pasageri, sâmbătă.

Suspectul a fost acizat în legătură și cu un alt incident în care a atacat o altă persoană, în dimineața de sâmbătă.

O persoană a suferit răni faciale după ce a fost atacată cu un cuțit într-un tren DLR la Pontoon Dock cu puțin înainte de ora 1.00 dimineața, au declarat polițiștii.

Williams a fost identificat ulterior ca suspect, a dezvăluit Poliția Transporturilor Britanice.

„Serviciul de Procuratură al Coroanei a decis să-l urmărească penal pe Anthony Williams pentru 11 capete de acuzare privind tentativă de omor, o acuzație pentru agresiune care a provocat vătămări corporale și două capete de acuzare de posesie a unui articol cu ​​lamă – în urma unei anchete a poliției privind un incident petrecut sâmbătă, 1 noiembrie 2025, într-un tren LNER de la Doncaster la Londra.”

Peste 30 de polițiști s-au deplasat în grabă la gara Huntingdon după ce trenul Doncaster - Kings Cross a oprit de urgență sâmbătă la ora 19:44.

Se crede că atacatorul s-a urcat de la Peterborough, iar atacul a avut loc la scurt timp, în jurul orei 19:30.

Polițiștii l-au imobilizat și arestat în decurs de opt minute de la primul apel la 999.

BTP a confirmat că o singură victimă – un membru „eroic” al personalului feroviar al LNER – se află în continuare într-o stare care îi pune viața în pericol.

Martorii descriu scene de panică și haos

Martorii aflați la bordul trenului au descris cum pasagerii panicați au încercat să se salveze, în scene de haos.

Unul dintre martori a spus că, inițial ,a crezut că este o farsă de Halloween, înainte de a fi el însuși acoperit de sânge.

Un pasager a declarat pentru The Times că pasagerii se refugiau în toalete, în timp ce panica se răspândea în vagoane.

Un alt bărbat, pe nume Gavin, a declarat pentru Sky News că o victimă a strigat: „Are un cuțit, am fost înjunghiat”.

El a adăugat că, în momentul în care trenul s-a oprit, pasagerul – care era „însângerat” – era „practic pe podea” în timp ce încerca să scape de atacator.

Un alt martor ocular a descris scena din tren ca fiind „oribilă” și „haos pur”.

Ei au declarat pentru publicația The Sun: „Era sânge peste tot, a fost o scenă teribilă, cu adevărat violentă. Era ca desprinsă dintr-un film.”

„Nu părea real și s-a creat panică pură la bord. Spectatorii erau șocați și traumatizați.”