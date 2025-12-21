search
Începe spectacolul pe continentul negru. Cupa Africii pe Națiuni debutează azi cu meciul Maroc - Insulele Comore

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ediția 2025 a Cupei Africii pe Națiuni va fi cea de-a 35-a ediție a turneului bienal organizat de Confederația Africană de Fotbal și a doua găzduită de Maroc, după cea din 1988. Competiția debutează duminică seară (ora 21:00) cu meciul Maroc - Insulele Comore, iar finala este programată pentru 18 ianuarie 2026. Cupa Africii pe Națiuni se va disputa din patru în patru ani începând din 2028 și nu la fiecare doi ani, ca în prezent, a anunțat sâmbătă președintele Confederației africane de fotbal (CAF), Patrice Motsepe.

Gazda Maroc este favorită la trofeu FOTO EPA
Gazda Maroc este favorită la trofeu FOTO EPA

Egipt caută al 8-le trofeu

Cupa Africii pe Națiuni este cea mai importantă competiție internațională fotbalistică din Africa. Turneul final este organizat de Confederația Africană de Fotbal (CAF), prima ediție având loc în anul 1957, în Sudan. În perioada 1968–2012, turneul a fost organizat din doi în doi ani, în anii pari. Începând din 2013, competiția se dispută în anii impari, pentru a nu se suprapune cu Campionatul Mondial de Fotbal. Ediția din acest an va fi pentru prima dată când turneul se va desfășura în perioada Crăciunului și a Anului Nou. Programarea a fost influențată și de adăugarea a două zile suplimentare de meciuri în ultimele două săptămâni ale lunii ianuarie, în noul format extins al UEFA Champions League 2025/26. Guineea fusese desemnată inițial gazdă a turneului, însă i-au fost retrase drepturile de organizare după ce a confirmat că nu poate îndeplini cerințele privind infrastructura. În urma unui al doilea proces de candidatură, Maroc a fost ales noua gazdă, pe 27 septembrie 2023. Cea mai de succes echipă din istoria Cupei Africii este Egipt, cu 7 trofee, urmată de Camerun, cu 5 titluri, și de Ghana, cu 4 trofee. Cei mai buni marcatori din istoria competiției sunt Samuel Eto'o (18 goluri - Camerun), Laurent Pokou (14 goluri - Coasta de Fildeș) și Rashidi Yekini (13 goluri - Nigeria). Lupta pentru supremație și-o vor disputa, potrivit caselor de pariuri, Maroc, Egipt, Senegal și Algeria, primele patru favorite.

Marile campionate, afectate

Cupa Africii a stârnit mereu nemulțumiri în rândul staff-urilor multor echipe europene de prim-plan, cei mai mulți antrenori confruntându-se cu probleme majore de lot. Campionatul cel mai afectat de plecarea jucătorilor la echipele naționale africane este Ligue 1. Nu mai puțin de 50 de fotbaliști din campionatul Franței au plecat deja spre naționalele lor. Weekendul trecut a avut loc ultima etapă din Ligue 1 din acest an, competiția urmând să se reia la începutul lui 2026. Al doilea campionat puternic impactat de turneu este Premier League, de unde 31 de jucători vor evolua începând cu 21 decembrie în Maroc. Serie A (21 de jucători), Bundesliga (17) și La Liga (14) vor trimite, de asemenea, un număr important de fotbaliști la competiția a cărei campioană en-titre este Coasta de Fildeș. Patru naționale prezente la turneul care a debutat ieri nu au în lot niciun jucător care activează în Top 5 campionate europene: Sudan, Uganda, Botswana și Insulele Comore. În total, 133 de fotbaliști din cele mai puternice ligi europene vor evolua pe pământ african din acest weekend. Cele mai importante nume care vor lua parte la sărbătoarea fotbalului continentului african sunt Mohamed Salah (Egipt), Nicolas Jackson (Senegal), Omar Marmoush (Egipt), Ademola Lookman (Nigeria), Brahim Diaz (Maroc) și Pierre Emerick Aubameyang (Gabon).

Superliga trimite 7 jucători în Maroc

Cinci echipe din Superligă vor rămâne cel puțin până la finalul lunii decembrie fără câțiva fotbaliști, convocați la Cupa Africii pe Națiuni. Este vorba despre FCSB, Universitatea Cluj, Dinamo, Petrolul Ploiești și FC Argeș. Șapte jucători din campionatul României vor participa la turneul din Maroc. Cea mai afectată este campioana FCSB, care va rămâne temporar fără trei fotbaliști: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), Baba Alhassan (Uganda) și David Kiki (Benin). Doar primii doi erau titulari. Universitatea Cluj îl va pierde în perioada următoare pe Elio Capradossi (Uganda), Dinamo va rămâne fără portarul Devis Epassy (Camerun), Petrolul Ploiești nu se va putea baza pe Yohan Roche (Benin), iar FC Argeș se lipsește de Esteban Obiang Orozco (Guineea Ecuatorială).

