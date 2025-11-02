Bărbații arestați pentru atacurile sângeroase dintr-un tren care se îndrepta spre Londra sunt britanici. „Nimic nu sugerează o motivație teroristă”

Cei doi bărbați arestați în legătură cu înjunghierea multiplă de sâmbătă seara într-un tren care se îndrepta spre Londra sunt cetățeni britanici și „nimic nu sugerează că a fost vorba despre un incident terorist”, a declarat duminică John Loveless, superintendentul Poliției Transporturilor britanice, într-o conferință de presă.

„Poliția antiteroristă a sprijinit inițial ancheta noastră. Cu toate acestea, în acest stadiu, nu există nimic care să sugereze că este vorba de un incident terorist”, a subliniat Loveless, informează Reuters și EFE, citate de Agerpres.

Cei doi atacatori, un bărbat de culoare în vârstă de 32 și un bărbat cu descendență jamaicană în vârstă de 35 de ani, ambii născuți în Regatul Unit, sunt în prezent interogați pentru clarificarea faptelor.

Cei doi britanici sunt arestați sub suspiciunea de tentativă de omor.

Patru dintre răniți au ieșit din spital

Superintendentul Poliției Transporturilor britanice a declarat presei că, dintre cele nouă persoane care au fost tratate sâmbătă pentru răni care le puneau viața în pericol, patru au fost externate din spital, iar două se află în continuare în stare gravă.

Nouă oameni au ajuns la spital după o serie de atacuri cu cuțitul comise sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, atacul fiind calificat de prim-ministrul Keir Starmer drept un „incident îngrozitor„.

La rândul său, regele Charles al III-lea s-a declarat ''absolut îngrozit și șocat''.

Potrivit autorităților, atacul a avut loc în timp ce trenul care circula de la Doncaster spre gara King’s Cross din Londra se îndrepta spre Huntingdon, un orășel de piață aflat la câțiva kilometri nord-vest de orașul universitar Cambridge.

Serviciile de urgență - inclusiv polițiști înarmați și elicoptere medicale - au intervenit rapid, pe măsură ce trenul ajungea în gara din Huntingdon. Se pare că atacul a fost rapid limitat după sosirea trenului în stație, iar pe peron au fost văzuți polițiști în costume criminalistice și un câine polițist.