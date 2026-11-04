 Un remorcher s-a scufundat în Marea Neagră, aproape de Neptun. Se intervine pentru salvarea marinarilor | adevarul.ro
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Structurile Ministerului de Interne intervin, miercuri, pentru salvarea a șapte marinari, cetățeni turci, după scufundarea unui remorcher în Marea Neagră. Acesta ar fi intrat în coliziune cu nava pe care o remorca, după ce legăturile s-au rupt. Condițiile meteo nu permit deocamdată intervenție aeriană.

Remorcherul Ayaz Bey
Remorcherul Ayaz Bey Foto: Marime Optima

„Remorcherul Ayaz Bey, sub pavilion turcesc, a transmis, în jurul orei 04:20, un mesaj internațional de primejdie (MAYDAY), după ce a intrat în coliziune cu nava Mentor, sub pavilion Antigua şi Barbuda", informează Biroul de presă al MAI.

Potrivit informațiilor preliminare, remorcherul Ayaz Bey, împreună cu remorcherul Ramazan Bey, efectua o operațiune de remorcare a navei Mentor, avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, cu destinaţia Turcia. Nava remorcată nu avea echipaj la bord.

În cursul nopţii, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul Ayaz Bey a intrat în coliziune cu nava remorcată şi s-a scufundat", arată sursa citată.

Pentru salvarea celor șapte marinari au fost mobilizate două nave ale MAI, una aparţinând Poliţiei de Frontieră - Garda de Coastă şi cealaltă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Trei membri ai echipajului au fost preluati de Remorcherul ODIN, sub pavilion olandez, urmand a fi transportate către portul Mangalia, unde urmează să fie debarcate.

Celelalte patru persoane au refuzat evacuarea, declarând că nu au nevoie de asistență. În prezent, remorcherul AYAZ BEY este ancorat.

La intervenţie participă şi nava Sar Ares a Agenției Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM).

Operaţiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC).

Intervenţia se desfăşoară în condiţii deosebit de dificile, din cauza vântului puternic şi a mării foarte agitate, care nu permit, în acest moment, utilizarea mijloacelor aeriene", precizează MAI.

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