Navă de pescuit turcească, atacată și scufundată în Marea Neagră. Un marinar a murit, iar alți patru au fost răniți

O navă de pescuit sub pavilion turcesc a fost atacată și s-a scufundat în Marea Neagră, în apropierea Peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean ocupat și anexat de Rusia. Incidentul s-a soldat cu moartea unui marinar și rănirea altor patru membri ai echipajului, potrivit unui anunț făcut de Garda de Coastă a Turciei.

Traulerul „Duru 67” a fost atacat vineri dimineață la vest de orașul Sevastopol, în largul Crimeei. Garda de Coastă nu a oferit detalii despre natura atacului și nici despre autorii acestuia, potrivit autorităților turce, citate de AP.

Cinci marinari răniți au fost salvați de o altă navă de pescuit turcească, „Burak Kaya”, însă unul dintre aceștia a murit în timpul transportului către Turcia.

Operațiune de salvare în largul Mării Negre

Pentru recuperarea victimelor a fost mobilizată o navă a Gărzii de Coastă turce, care transporta și o echipă medicală. Aceasta a ajuns la traulerul „Burak Kaya” la aproximativ 115 mile marine nord de portul Inebolu, unde răniții au fost preluați și transportați spre țărm.

După o călătorie care a durat aproximativ 15 ore, marinarii răniți au fost transferați la un spital din provincia Kastamonu.

Directorul provincial de sănătate, Fevzi Yavuzyılmaz, a declarat că victimele au suferit răni provocate de șrapnel, iar una dintre persoane a necesitat o intervenție chirurgicală minoră chiar la bordul navei Gărzii de Coastă.

„Doi dintre pacienții noștri au răni relativ minore, iar doi au răni puțin mai grave”, a precizat oficialul.

Atacatorii nu au fost identificați

Până în prezent, nimeni nu a revendicat atacul asupra navei turcești. Incidentul are loc într-o zonă marcată de tensiuni și operațiuni militare încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Apele Mării Negre au devenit în ultimii ani scena unor numeroase atacuri asupra navelor comerciale, petroliere și a altor ambarcațiuni implicate în transportul maritim regional.

În noiembrie anul trecut, autoritățile de la Ankara au condamnat atacurile cu drone asupra a două petroliere din Marea Neagră, avertizând că astfel de incidente reprezintă „riscuri grave pentru navigație, viață, proprietate și siguranța mediului”.