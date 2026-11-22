O dispută juridică privind plata pensiei alimentare a dezvăluit detalii neștiute despre afacerile unuia dintre cei mai influenți oameni din cercul lui Donald Trump. Documentele analizate de Washington Post arată că firme controlate de Jason Miller au încasat milioane de dolari, inclusiv sume provenite din contractul de lobby finanțat de România în Statele Unite.

Foto: captură YouTube Jesse Dollemore Jesse Dollemore

Este vorba de un litigiu privind pensia alimentară din statul Florida, care a adus în atenție câștigurile impresionante ale lui Jason Miller, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai președintelui american Donald Trump. Potrivit documentelor analizate de The Washington Post, veniturile consultantului au crescut spectaculos după revenirea lui Trump la Casa Albă, ajungând la aproximativ 15 milioane de dolari într-un singur an.

Datele au ieșit la lumină în cadrul procesului intentat de fosta sa parteneră, care a solicitat instanței documente financiare detaliate pentru stabilirea pensiei alimentare.

Conform unei declarații financiare depuse sub jurământ, Miller și-a estimat veniturile la aproximativ 879.000 de dolari în 2023. În următorii ani, acestea au crescut constant, până la circa 15 milioane de dolari în perioada de 12 luni încheiată în septembrie 2026.

România apare în documentele privind activitatea de lobby

Dosarele analizate de publicația americană arată că Miller a fost înregistrat ca reprezentant pentru guvernele Indiei și României. În cazul României, el a fost înregistrat în luna mai pentru a lucra în numele Administrației Prezidențiale, în cadrul unui contract de lobby în valoare de 3,4 milioane de dolari derulat de firma de avocatură Eversheds Sutherland.

Potrivit documentelor bancare citate de The Washington Post, firmele controlate de Miller au primit aproximativ 2,45 milioane de dolari de la Eversheds, plățile începând cu aproximativ cinci luni înainte de înregistrarea oficială a activității pentru România.

Documentele nu precizează explicit destinația exactă a tuturor sumelor și nici dacă fiecare plată a fost legată direct de contractul privind România.

Foto: Washington Post

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Obiectivul contractului era promovarea investițiilor americane în sectorul energetic românesc, dezvoltarea relațiilor economice și consolidarea cooperării militare dintre Statele Unite și România.

Venituri de milioane și acces la Casa Albă

În aceeași perioadă, Miller a devenit o prezență constantă în cercul apropiat al administrației Trump. Deși într-un document depus în instanță acesta a scris că este „în prezent un angajat guvernamental special neplătit” și a indicat drept angajator „Casa Albă”, administrația americană a transmis ulterior că „Jason Miller nu a fost niciodată angajat guvernamental special la Casa Albă”.

Întrebat despre această contradicție, Miller a declarat că „nu am finalizat niciodată procesul formal de integrare”.

Într-un punct de vedere transmis publicației americane, consultantul a susținut că „iau în serios toate obligațiile privind etica, înregistrarea activităților de lobby și raportările financiare și am respectat toate cerințele aplicabile”.

Cine a mai plătit firmele apropiatului lui Trump

Documentele prezentate în instanță indică plăți de milioane de dolari provenite din partea Guvernului Indiei, a fondului de investiții Bridgewater Associates, a unor companii media și a altor entități private.

O parte importantă a veniturilor a fost încasată prin două companii deținute de Miller, SHW Partners și Scipio Strategic. Dacă activitatea SHW Partners apare în documente publice de lobby, o mare parte din plățile primite de Scipio Strategic nu sunt explicate în detaliu în documentele oficiale.

The Washington Post notează că procesul privind pensia alimentară a oferit o imagine rară asupra veniturilor și relațiilor financiare ale unuia dintre cei mai influenți colaboratori ai lui Trump, scoțând la iveală informații care nu apar în declarațiile publice obișnuite.