Strategul lui Donald Trump, impresionat de președintele Nicușor Dan: „Îmi place inteligența lui ascuțită și modul de gândire de outsider”

Jason Miller, unul dintre cei mai influenți consilieri politici ai președintelui american Donald Trump a declarat că a fost impresionat de Nicușor Dan, pe care l-a descris drept un politician cu „inteligență ascuțită” și o gândire de tip „outsider”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat la Antena 3 CNN, unde Miller a vorbit atât despre întâlnirea cu preșdintele Nicușor Dan, cât și despre relația strategică dintre Statele Unite și România.

În intervenția sa, Jason Miller a subliniat că Washingtonul nu vede relația bilaterală ca pe una de tip „cerere și ofertă unilaterală”, ci ca pe un parteneriat în care România trebuie să își definească clar contribuția. Acesta a indicat mai multe direcții strategice de interes: securitatea Mării Negre, exploatarea gazelor offshore și implicarea României în reconstrucția Ucrainei după încheierea conflictului.

În viziunea sa, aceste domenii ar putea deveni piloni ai cooperării economice și militare dintre cele două state. Totodată, Miller a insistat asupra ideii că regiunea Mării Negre va juca un rol major în arhitectura de securitate a Europei, iar România are o poziție geografică esențială în acest context.

Întâlnirea cu Nicușor Dan: „am fost impresionat”

Unul dintre cele mai comentate pasaje ale interviului a fost cel referitor la întâlnirea sa cu președintele Nicușor Dan, în cadrul unui eveniment denumit Consiliul Păcii.

Potrivit lui Miller, discuția cu Nicușor Dan a durat mai bine de 15 minute, timp în care a avut ocazia să observe stilul de gândire și abordarea acestuia asupra problemelor politice și administrative.

„Îmi place foarte mult inteligența lui ascuțită, abordarea lui și, chiar dacă este foarte diferit ca personalitate de președintele Trump, mi-am dat seama imediat că ambii privesc lumea nu dintr-o perspectivă tradițională, ci dintr-una de outsider”, a declarat Jason Miller, în cadrul unui interviu acordat la Antena 3 CNN.

Acesta a adăugat că, din perspectiva sa, Nicușor Dan nu se încadrează în tiparul clasic al politicianului de carieră, ci adoptă o logică de analiză mai independentă, orientată spre soluții.

În cadrul discuției cu Mihai Gâdea, Miller a vorbit și despre modul în care funcționează relația cu Donald Trump, descriind-o ca „fiind intensă, dinamică și uneori imprevizibilă”.

România, port strategic în Marea Neagră

Jason Miller a evidențiat în mod repetat importanța strategică a României în regiune, în special datorită poziției sale geografice și a infrastructurii portuare, precum portul Constanța.

El a susținut că România poate juca un rol esențial în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată ce conflictul se va încheia, și că acest lucru ar putea aduce investiții semnificative, dezvoltare industrială și noi locuri de muncă. „Nu este vorba de lucruri care se oferă pe gratis. Vor apărea locuri de muncă în România, se vor dezvolta industriile”, a precizat acesta.

Miller a transmis și un mesaj general privind relația bilaterală, afirmând că Statele Unite și România trebuie să își consolideze parteneriatul pe termen lung.

Acesta a subliniat că România a demonstrat, în ultimii ani, o deschidere crescută către colaborarea cu Statele Unite, inclusiv în domeniul securității și al infrastructurii militare, ceea ce ar întări poziția sa ca aliat de încredere în NATO.

„Cred că președintele dumneavoastră face exact ceea ce trebuie în relația cu americanii”, a spus Miller, adăugând că este important ca liderii celor două state să aibă contacte directe și constante.

Miller a făcut referire și la modul în care Donald Trump a vorbit în ultimii ani despre Viktor Orbán și despre dinamica politică din Europa Centrală și de Est, subliniind că România are propriul său parcurs și oportunități de dezvoltare.

„În ultimii opt-zece ani, președintele Trump a vorbit cu mare drag despre Viktor Orbán, după cum știm, vecinul României, care tocmai a plecat de la putere. Dar cred că situația României se poate îmbunătăți, fie prin parteneriate, fie prin alte ocazii. Și românii pe care i-am văzut vor să profite de posibilitatea de competiție, de oportunități. Le place libertatea și cred că aceste oportunități sunt disponibile”, a afirmat Miller.