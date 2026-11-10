Nicușor Dan, întrebat de ce nu a ajuns la Trump: „Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite”

Președintele Nicușor Dan a explicat, marți seară, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, că evaluarea unei administrații nu trebuie făcută prin prisma întâlnirilor la vârf cu liderii americani, după ce a fost întrebat de ce nu a avut încă o întrevedere bilaterală cu Donald Trump sau JD Vance.

Președintele Nicușor Dan Foto: Inquam Photos / George Călin

Întrebat de ce nu a avut până acum o întâlnire bilaterală cu președintele american sau cu vicepreședintele SUA, Nicușor Dan a răspuns că „succesul sau insuccesul unei administrații nu se măsoară în viteza unor vizite, ci de a realiza obiectivele de securitate în politică externă propuse”.

Șeful statului a argumentat că România și-a menținut direcția în ceea ce privește securitatea și și-a întărit poziția atât în relația cu Washingtonul, cât și în raport cu aliații europeni.

„În materie de securitate România a continuat un parcurs care era deja bun și s-a consolidat foarte mult atât în relația cu SUA, cât și cu partenerii europeni”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a explicat de ce contractul de lobby din SUA nu este public

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară că nu susține desecretizarea contractului de lobby încheiat pentru reprezentarea intereselor României în Statele Unite, argumentând că documentul este guvernat de reguli de confidențialitate care țin de ambele părți implicate.

Întrebat de ce Administrația Prezidențială nu este de acord cu publicarea contractului, șeful statului a explicat că există constrângeri legale și contractuale care limitează accesul la conținutul acestuia.

„E un contract între două părţi, fiecare supusă unei alte legislaţii şi fiecare cu constrângerile sale de confidențialitate”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a susținut totodată că anumite obiective urmărite de România în relația cu Washingtonul nu pot fi prezentate în detaliu în spațiul public.

„Anumite obiective strategice ale României în raport cu partenerul american nu e logic să fie foarte publice, ci doar enunțate generic”, a explicat șeful statului.

Cum a reacționat când a aflat că a fost pus pe speaker de Paolo Zampolli

În timpul conferinței, Nicușor Dan a fost chestionat și în legătură cu momentul în care omul de afaceri și diplomatul Paolo Zampolli l-a apelat în timpul unei conferințe de presă organizate pe șantierul viitorului „Parc al Prieteniei Româno-Americane Donald Trump” din sectorul 4 al Capitalei.

Întrebat cum a reacționat când a aflat că a fost pus pe speaker, Nicușor Dan a răspuns:

„Am zâmbit”.