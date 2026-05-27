search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, axa strategică și atracția MAGA

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La un an de la învestirea sa ca președinte, Nicușor Dan semnează un contract de lobby prin care încearcă să devină mai vizibil la Washington. Prioritatea politicii sale externe rămâne America.

Preşedintele României, Nicuşor Dan
Preşedintele României, Nicuşor Dan

Axa București-Washington lansată de fostul președinte Traian Băsescu în 2004 pentru a securiza România în fața Rusiei este considerată în continuare baza politicii externe a Bucureștiului. Nicușor Dan a încercat în mai multe feluri să-și demonstreze loialitatea față de Statele Unite și față de administrația condusă de Donald Trump, chiar și atunci când americanii au pus sub semnul întrebării legitimitatea lui odată cu cea a alegerilor prezidențiale din România. În februarie, a mers la Washington la reuniunea pentru Gaza a Consiliului Păcii, o instituție inventată de Donald Trump: dintre șefii de stat ai Uniunii Europene doar el și Viktor Orban au fost acolo. Efortul lui Nicușor Dan nu a fost recompensat nici măcar cu o discuție în picioare după terminarea ceremoniei oficiale, dar la întoarcere a spus că „problema legitimității administrației române nu mai există în Statele Unite”. Cu un an mai devreme, vicepreședintele american JD Vance a vorbit la Conferința de Securitate de la München despre anularea prezidențialelor din 2024 „pe baza unor suspiciuni șubrede ale unui serviciu de informații și la presiunea enormă a vecinilor de pe continent”.

Consecvență în politica externă a României

În acest context complicat în care Nicușor Dan părea să nu fie recunoscut de Statele Unite în calitatea lui de președinte, diplomația de la București nu a găsit alte modalități de a intra în grațiile lui Donald Trump. Așa a ajuns șeful statului român la Consiliul Păcii, unde nici măcar președintele Poloniei, un admirator și apropiat al administrației Trump, nu a mers. Apoi, după ce SUA și Israelul au început atacul asupra Iranului, România a fost printre puținele state europene care au aprobat cererea Washingtonului de a desfășura temporar avioane de realimentare, echipamente și trupe în România, cu explicația că echipamentele americane aduse în țară ar fi strict defensive.

Bucureștiul speră să i se întoarcă această generozitate, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în istoria recentă a țării: în aprilie 1999, România permitea avioanelor americane și NATO să-i folosească spațiul aerian pentru a pune capăt războiului din Kosovo, în 2003 România a dat voie trupelor SUA să folosească baza militară de la Mihail Kogălniceanu și a trimis soldați în războiul din Irak, într-o perioadă când Vechea Europă se opunea invaziei Statelor Unite în Irak și Afganistan, în 2026 Bucureștiul rămâne alături de Washington într-un război la fel de controversat precum cele din Irak și Afganistan. Această consecvență în politica externă sugerează că România are mai multă nevoie în domeniul securității naționale de americani, decât de europeni. Că în strategia Bucureștiului, europenii nu ar putea face mare lucru în cazul în care țara ar fi atacată de ruși și că pariul pe americani rămâne valabil, deși banii de înarmare vin de la UE.

Tot ceea ce a făcut Nicușor Dan în acest prim an de mandat în materie de politică externă demonstrează voința lui clară de a menține axa București-Washington indiferent de ceea ce se întâmplă în jur. Pe Nicușor Dan pare că nu-l deranjează amenințările lui Donald Trump cu anexarea Groenlandei sau Canadei, nici înclinațiile sale pro-ruse și nici mercantilismul lui față de Europa. E pragmatismul unei țări de margine, care are nevoie pentru supraviețuirea ei de o mare putere? Dincolo de păstrarea axei, Nicușor Dan și Donald Trump se regăsesc în principalele idei conservatoare, cu diferența că președintele român se teme (deocamdată) să-și expună public crezul ideologic.

Apropierea de sufletul MAGA

Discursul critic de Ziua Europei gândit de Nicușor Dan s-a suprapus bine pe „Strategiei de combatere a terorismului a Statelor Unite", un document publicat chiar atunci de Casa Albă, în care administrația Trump atacă din nou Europa, pe care o numește „incubator de amenințări teroriste" și de „extremiști de stânga".

Pentru Nicușor Dan nu contează doar continuitatea pe axa București-Washington, ci și conservatorismul lui Donald Trump, care chiar și în forma sa gregară îi satisface pe mulți români. Președintele pare a privi mișcarea MAGA (Make America Great Again – Să facem din nou America Mare) cu admirație și poate chiar cu gândul că dacă și-ar face un partid, aceasta ar fi direcția aleasă și calea de urmat.

Contractul de lobby pentru „facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA”, înseamnă că peste jumătate de milion de dolari pe lună ar urma să-l ajute pe Nicușor Dan să se apropie și mai mult de sufletul MAGA, să obțină o vizită de stat la Washington, dar și să elimine vizele pentru români, să aducă mai mulți militari americani în țară, mai multă tehnologie de apărare și poate chiar mai multe investiții.

România ratează aprofundarea europeană și întărirea apărării pe speze proprii, după exemplul finlandez sau polonez, dar își întărește conservatorismul balcanic susținut de majoritatea partidelor parlamentare autohtone, pentru care despotismul politic, mentalitatea rentieră, clientelismul și interesul personal contează mai mult decât interesul național. Axa București-Washington rezolvă ce rămâne descoperit.

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
digi24.ro
image
Un municipiu din România introduce transport public la doar 1 leu pe zi. Măsura, menită să reducă traficul și poluarea
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid! Jucătorul pe care Mihai Rotaru a pus ochii
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
libertatea.ro
image
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Unde să zbori în vacanță? Descoperă zboruri directe din București
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Fostă fabrică din Cluj, transformată într-un hub regional. Investiţia se va face din fonduri europene
observatornews.ro
image
Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Sile Cămătaru: ,,Am avut o aventură cu nevasta lui''
cancan.ro
image
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
prosport.ro
image
Ce se schimbă efectiv de la 1 iunie la concediile medicale. Cine mai este plătit din prima zi și cine pierde bani
playtech.ro
image
Dănuţ Lupu, dialog incendiar cu Gigi Mustaţă în războiul CSA – FCSB: “Voi nu sunteţi Steaua Bucureşti” / “A retrogradat Steaua vreodată? Mulţumesc”
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan și ce a spus despre partenera lui de viață: ”Nu credeam!”
digisport.ro
image
S-au împlinit 3 ani de la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol, iar cântărețul rupe tăcerea: „Adevărul e că, în 3 ani, am înțeles”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Numele noului premier. Nicușor Dan a negociat cu partidele
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună
click.ro
image
Carmen Harra, previziune neașteptată despre Andreea Bălan și Victor Cornea: „Nu mai are nevoie de încă o lecție dură”
click.ro
image
Fiica lui Victor Socaciu, operată de urgență: „De-abia când nu mai poți merge înțelegi că mersul era o binecuvântare”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se închide un post de televiziune din România. Antena va lansa un alt canal tv: cum se va numi și ce emisiuni vor fi
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună

OK! Magazine

image
Tragedia bunicilor Prințului moștenitor al Norvegiei pare că se repetă: prințesa care a murit înainte să devină regină

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Ce ţi se poate întâmpla dacă iei cina târziu