Un poștaș ar fi aruncat 62 de kilograme de scrisori într-o pădure. Cum a fost descoperită corespondența

Aproximativ 62 de kilograme de corespondență care nu fusese distribuită au fost găsite într-o pădure din Franța, după ce un pădurar a descoperit mai multe plicuri și materiale publicitare abandonate. Compania La Poste suspectează că în spatele incidentului s-ar afla un angajat temporar, angajat pentru perioada verii.

Un poștaș ar fi aruncat 62 de kilograme de scrisori într-o pădure. Foto: Arhivă

Corespondența a fost găsită luni în pădurile din Saint-Georges-Armont, localitate din departamentul Doubs. Potrivit publicației regionale L'Est Républicain, pădurarul care a făcut descoperirea a încărcat scrisorile în portbagajul mașinii sale și le-a dus la jandarmerie, notează știrileprotv.ro.

Cele aproximativ 62 de kilograme de corespondență constau în „scrisori simple” și „broșuri publicitare”. Acestea fuseseră expediate între sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie și trebuiau să ajungă la locuitorii din zona Anteuil, situată între Besançon și Montbéliard.

Zona cuprinde cinci sate, în care locuiesc în total puțin peste 1.100 de persoane.

La Poste a anunțat că toate plicurile descoperite au fost repuse în distribuție începând de joi.

Compania franceză a depus o plângere și suspectează că autorul abandonării corespondenței ar fi un angajat care fusese angajat temporar pentru o perioadă de o lună, în cadrul unui contract de muncă pe durată determinată.

La Poste a precizat că persoana respectivă nu mai lucrează în cadrul companiei.

„Este vorba de un act izolat, contrar regulilor și angajamentelor companiei”, a transmis grupul.

Distribuirea corespondenței în zona respectivă este realizată acum de poștași titulari.

Deocamdată, compania nu a oferit alte detalii despre identitatea angajatului suspectat sau despre circumstanțele în care cele 62 de kilograme de corespondență au ajuns în pădure.