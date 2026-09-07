Povestea femeii atacate cu acid în urmă cu 26 de ani de fostul partener. A fost supusă la 87 de operații și cere eutanasia

O femeie din Columbia care a fost atacată în 2000 cu acid și-a spus povestea la 26 de ani de la agresiune. Sechelele rănilor au determinat-o să solicite eutanasierea, iar acum dezvăluie ce s-a întâmplat cu agresorul său.

María Consuelo Córdoba Foto: X @Anxiousvids

El Colombiano scrie că María Consuelo Córdoba avea 32 de ani când a decis să plece din Cartagena și să o ia de la capăt în Bogotá, capitala Columbiei. În Cartagena, aceasta petrecuse aproape 18 ani alături de un bărbat, Dagoberto Ensuncho Sánchez, cu care trăise numeroase episoade de violență fizică.

A plecat în capitală în căutarea unui loc de muncă și cu intenția de a-și construi o viață diferită.

„A fost decizia mea, i-am spus: «Vreau să merg la Bogotá să-mi caut de lucru»”, și-a amintit María Consuelo în podcastul V’amos Pa’eso y Derecho Pa’ la Gente.

În Bogotá își găsise un loc de muncă și avea unde să locuiască. Pentru ea, era șansa unui nou început, însă din Cartagena continuau să vină telefoane și amenințări pentru a se întoarce.

„Dacă nu era pentru el, îmi spunea că mă omoară, că dacă nu eram pentru el, nu eram pentru nimeni”, a povestit femeia. Ea nu voia însă să revină la viața de atunci, marcată de alcoolul și violența partenerului.

În cele din urmă, Dagoberto a ajuns la Bogotá. În anul 2000, el a vizitat-o de trei ori. La una dintre vizite, a ajuns în jurul orei 19.00 și i-a cerut să meargă să-l ia.

„Vino să mă iei, pentru că nu-mi amintesc cum am ajuns”, i-a spus el.

Ea i-a răspuns: „Cum să nu, dacă ai fost aici de trei ori? Cum să nu-ți amintești cum ai ajuns, Dagoberto?”. În cele din urmă, María Consuelo nu a mers să-l ia. El a ajuns singur, a urcat până la casă și s-au întâlnit acolo.

În acea seară, Dagoberto a devenit violent cu ea, după ce un zvon că María Consuelo și-ar fi găsit un alt bărbat în Bogotá i-a stârnit gelozia.

Mai târziu, a plecat din casă, dar după aproximativ 15 minute s-a întors, spunând că fusese jefuit și își pierduse cheile. Când María Consuelo i-a deschis ușa, i-a aruncat acid în față și a fugit.

„Când am deschis ușa, mi-a aruncat acidul (...) eu nu știam că era acid, pentru că îl avea într-o canistră de aguardiente (n.r. băutură alcoolică distilată) (...) eu doar m-am gândit că bea la acea oră din noapte, iar când am ieșit, mi-a aruncat acel lichid în față”, a povestit femeia.

După acel moment, María Consuelo nu l-a mai văzut niciodată.

Au urmat o serie de tratamente care i-au ocupat ani din viață. Leziunile de la nivelul feței au fost grave. A fost supusă la aproximativ 87 de intervenții chirurgicale și a rămas internată mai bine de trei ani, timp în care a primit îngrijiri pentru arsurile suferite.

În timp ce María Consuelo era internată, Dagoberto fugise și se ascunsese în Chocó. A rămas acolo mai bine de un an, până când autoritățile l-au găsit și l-au adus la Bogotá.

După una dintre operațiile sale, María Consuelo a aflat că fusese condamnat la patru ani de închisoare. A plâns, considerând pedeapsa greu de înțeles după tot ce i se întâmplase. Ulterior, spune ea, a aflat că bărbatul nu ajunsese la închisoare și se întorsese la Cartagena.

María Consuelo solicitase eutanasia

Au trecut 26 de ani de la atac, iar acum, la 58 de ani, María Consuelo a revenit asupra poveștii sale și asupra solicitării de eutanasie. Capital Salud a precizat că păstrează legătura cu ea și va continua să o sprijine, oferindu-i totodată asistență medicală pentru sechelele provocate de atac.

María Consuelo locuiește în prezent în Puente Aranda, Bogotá, și spune că se confruntă în continuare cu probleme în accesarea tratamentelor medicale și că nu a primit sprijinul așteptat.

Ea continuă să-și spună povestea și să ceară dreptul la o viață demnă.

La 26 de ani de la atac, femeia solicită eutanasia din cauza sechelelor fizice și emoționale și a celor aproximativ 87 de intervenții chirurgicale suferite. Capital Salud precizează că are de patru ani autorizația pentru procedură și că o însoțește în continuare medical.