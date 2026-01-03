Scandal fără precedent la Școala de Poliție din Câmpina: comisar-șef acuzat de tentativă de viol. Mesajele care l-au incriminat

Un scandal de proporții a zguduit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, după ce un ofițer cu rang înalt a fost arestat preventiv sub acuzația de tentativă de viol, iar în spațiul public a apărut o fotografie a fișei secretă a victimei.

Victima este un elev în vârstă de 20 de ani al școlii, iar faptele s-ar fi petrecut în noaptea de 18 spre 19 decembrie 2025, chiar în biroul ofițerului de serviciu. Incidentul a avut loc într-o perioadă sensibilă, în care elevii susțineau probele practice pentru finalizarea studiilor, scrie libertatea.

Potrivit anchetatorilor, totul ar fi pornit de la un incident minor, generat de un elev aflat într-o stare de vulnerabilitate. Comisarul-șef ar fi chemat în biroul său trei elevi, sub pretextul clarificării situației. După o discuție scurtă, le-ar fi cerut acestora să se retragă la dormitoare, însă s-a răzgândit și a solicitat unuia dintre elevi să rămână.

În acel moment, susține victima, ofițerul ar fi făcut propuneri indecente, iar la refuzul categoric al tânărului ar fi recurs la agresiuni fizice, atingându-l în zona intimă și încercând să-l împiedice să părăsească încăperea. În timpul altercației, i-ar fi rupt nasturii de la pantaloni.

Elevul a reușit să scape invocând un pretext și s-a refugiat în camera de cămin, unde le-a povestit colegilor cele întâmplate. La îndemnul acestora, a anunțat dirigintele clasei.

Mesajele care l-au incriminat pe ofițer

Sesizarea oficială a fost făcută pe 19 decembrie, iar conducerea școlii a informat ulterior Inspectoratul Județean de Poliție Prahova. Dosarul a fost deschis inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, însă a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, având în vedere rangul suspectului.

Potrivit sursei citate, ancheta a fost una dificilă, în lipsa martorilor direcți și a probelor fizice. Elementul decisiv a fost reprezentat de o serie de mesaje cu conținut explicit, trimise de comisarul-șef victimei imediat după incident. Acestea au fost păstrate în telefonul elevului și au constituit proba-cheie care a dus la reținerea ofițerului.

Ion Laurențiu Iordan a fost reținut pe 26 decembrie, la o săptămână de la presupusa faptă, perioadă în care a continuat să se prezinte la serviciu. În acest interval, el s-a aflat sub supraveghere tehnică, anchetatorii sperând să obțină probe suplimentare.

Document intern secret, pe rețelele de socializare

Cazul a generat un al doilea dosar penal, după ce în spațiul public a apărut o fotografie a fișei de eveniment – un document intern, strict confidențial, care conține date sensibile despre victimă și presupusul agresor, inclusiv CNP-uri și adrese.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a deschis o anchetă pentru divulgarea de informații nedestinate publicității, infracțiune care poate fi pedepsită cu până la șapte ani de închisoare.

Potrivit surselor judiciare, documentul ar fi fost fotografiat direct de pe un computer dintr-un birou al poliției, accesibil doar unor angajați cu credențiale speciale (ID și parolă).

Cine este comisarul-șef Ion Laurențiu Iordan

În vârstă de 49 de ani, Ion Laurențiu Iordan este unul dintre cei mai vechi angajați ai școlii de la Câmpina și absolvent al instituției, promoția 1998. A lucrat anterior în structuri operative din județul Prahova și, din 2001, a fost încadrat în școală. A devenit ofițer în 2007 și a avansat constant, fără sancțiuni disciplinare.

Descris de colegi ca fiind sever și rigid, ofițerul nu fusese anterior asociat cu abateri de natură sexuală. Ancheta este însă în desfășurare, iar procurorii verifică dacă au existat și alte victime.