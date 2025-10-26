Un mort și trei răniți într-un accident rutier în județul Harghita. A fost solicitat un elicopter SMURD

O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite şi transportate la spitale, în urma unui accident rutier care s-a produs duminică, în judeţul Harghita, în care au fost implicate două autoturisme.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita a transmis că accidentul a avut loc în localitatea Voşlăbeni, fiind implicate două autovehicule şi patru persoane care se aflau în acestea, scrie Agerpres.

Trei dintre victime au rămas încarcerate şi au fost extrase de către pompierii din cadrul Detaşamentului Gheorgheni, însă una se afla în stop cardio-respirator. Un echipaj medical a aplicat manevrele de resuscitare, dar ulterior victima a fost declarată decedată.

Celelalte trei persoane rănite au fost transportate la Spitalul Municipal Gheorgheni şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.

La accident a fost solicitat şi un elicopter SMURD pentru preluarea uneia dintre victime.

Poliţiştii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.