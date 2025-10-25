Un bărbat a fost strivit de propriul TIR, în timp ce încerca să îl repare

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost grav rănit sâmbătă, după ce a fost strivit de TIR-ul pe care încerca să îl repare. Incidentul a avut loc în localitatea Runcu, județul Constanța, în jurul orei 14:20, notează Ziua de Constanța.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea au intervenit de urgență cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD B Hârșova, un echipaj de descarcerare Medgidia, automacara Palas și un elicopter SMURD.

Echipajele au reușit să extragă victima de sub autocamion și au început imediat manevrele de resuscitare.

Surse din rândul anchetatorilor au precizat că bărbatul se afla cu camionul în curtea unei societăți comerciale pentru a descărca floarea-soarelui. În urma unei defecțiuni tehnice la basculantă, victima a intrat sub capul tractor, însă a lovit o pernă de aer, care s-a spart și l-a strivit.

„Echipajele au intervenit pentru extragerea victimei de sub autocamion și s-au aplicat măsuri de resuscitare”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea.

În urma intervenției, bărbatul a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.