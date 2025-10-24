Cinci persoane au fost rănite într-un accident rutier produs pe DN 13B, în Harghita

Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs vineri pe DN 13B, în localitatea Joseni, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita.

În accident au fost implicate două autoturisme.

Au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Gheorgheni, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, precum şi echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„Persoanele rănite au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la Spitalul Municipal Gheorgheni, pentru investigaţii medicale suplimentare şi tratament de specialitate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor", a mai transmis ISU Harghita.

Tot vineri, un accident rutier grav s-a produs pe DN2, între localitățile Cristești și Drăgușeni din județul Iași. Un camion scăpat de sub control a spulberat un autoturism. Două persoane au murit.

În urmă cu câteva zile doi tineri, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de aproximativ 25 de ani, și-au pierdut viața într-un accident rutier grav produs pe DN 1C, în localitatea Câțcău, județul Cluj. Mașina în care se aflau s-a izbit violent de un camion care transporta cherestea, impactul fiind devastator.

