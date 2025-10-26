Accident cumplit în Tulcea. Un șofer a fost decapitat după coliziunea cu un tractor

Un accident mortal a avut loc în apropiere de localitatea Greci, în județul Tuklcea,. Șoferul unei mașini a fost decapitat după coliziunea cu un tractor.

Din cercetările preliminare efectuate la fața locului de către polițiștii rutieri, a reieșit că un bărbat în vârstă de 58 de ani, în timp ce conducea un autoturism, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un tractor agricol condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani.

Medicii sosiți la fața locului l-au găsit pe șoferul autoturismului decapitat. În dreapta se afla un pasager, care a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la spital.

Șoferul tractorului agricol a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Traficul rutier în zonă a fost blocat temporar pentru efectuarea cercetărilor la fața locului și pentru intervenția echipajelor specializate.