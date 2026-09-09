Un influent think tank american pariază pe România, dar critică haosul politic: „Instabilitatea legislativă introduce un cost suplimentar”

România este unul dintre cei mai importanți aliați ai Statelor Unite pe flancul estic al NATO, însă instabilitatea legislativă și impredictibilitatea economică riscă să limiteze investițiile americane, avertizează Heritage Foundation într-un raport publicat pe 8 septembrie. Think tank-ul american recomandă Washingtonului să sprijine România în dezvoltarea exporturilor de energie și în consolidarea rolului său de furnizor de securitate în regiunea Mării Negre, dar cere în același timp autorităților de la București reforme care să facă economia mai atractivă pentru capitalul privat.

Heritage Foundation cere SUA să mizeze mai mult pe România. Foto: Arhivă

Raportul, intitulat „U.S.–Romanian Relations: A Pivotal Partnership in an Unstable Region” („Relațiile SUA-România: un parteneriat esențial într-o regiune instabilă”), este semnat de Jordan Embree, cercetător principal asociat la Margaret Thatcher Center for Freedom, și Anthony B. Kim, cercetător în domeniul afacerilor economice internaționale.

Autorii pornesc de la importanța strategică a Mării Negre și susțin că relația dintre Washington și București trebuie consolidată simultan în domeniile economic, energetic, diplomatic și militar.

România, „un pilon” al NATO la Marea Neagră

Heritage descrie România drept un aliat „pro-american și pro-occidental” și unul dintre cei mai constanți parteneri ai Statelor Unite din regiune.

Potrivit raportului, poziția geografică a României, la Marea Neagră și în apropierea Ucrainei, îi conferă un rol important în arhitectura de securitate a NATO. Autorii subliniază investițiile realizate de București în infrastructura militară și integrarea tot mai profundă a forțelor române în structurile Alianței.

„România este un pilon NATO la Marea Neagră, dar pregătirea militară nu poate exista într-un vid economic”, este una dintre principalele concluzii ale raportului.

Autorii avertizează că securitatea regională nu poate fi construită exclusiv prin prezență militară, ci are nevoie de o economie solidă, infrastructură și independență energetică.

Raportul amintește investițiile și proiectele militare de la Mihail Kogălniceanu și Deveselu, precum și programele de modernizare ale armatei române, de la avioane F-16 și F-35 până la sisteme HIMARS, Patriot și Abrams.

Investițiile americane au depășit 9 miliarde de dolari

În ceea ce privește relațiile economice, Heritage arată că schimburile comerciale dintre cele două țări au crescut puternic.

Exporturile României către Statele Unite au ajuns la aproximativ 6,4 miliarde de dolari, în timp ce exporturile americane către România se ridică la aproximativ 3 miliarde de dolari.

Statele Unite sunt, potrivit raportului, cel mai important investitor non-UE din România, cu un stoc de investiții străine directe de peste 9 miliarde de dolari. Capitalul american susține direct peste 120.000 de locuri de muncă în România, potrivit estimărilor citate de Heritage.

Autorii consideră că domeniile energiei și tehnologiei sunt esențiale pentru dezvoltarea viitoare a parteneriatului economic.

De ce încetinesc investițiile americane

Deși România este considerată o destinație strategică importantă, raportul atrage atenția că investițiile americane de tip greenfield au încetinit.

Problema identificată de autorii raportului nu este lipsa oportunităților, ci ceea ce numesc „regulatory churn” – schimbarea frecventă și imprevizibilă a regulilor.

Heritage critică în special adoptarea unor ordonanțe de urgență și modificări legislative care pot schimba rapid regimul fiscal, pragurile pentru microîntreprinderi sau obligațiile privind contribuțiile sociale.

„Pentru companiile americane, această instabilitate legislativă introduce un cost suplimentar semnificativ pentru operațiunile lor”, susțin autorii.

La aceste probleme se adaugă instabilitatea coalițiilor politice și incertitudinea privind guvernarea, despre care Heritage spune că pot afecta încrederea investitorilor.

Autorii recomandă Bucureștiului să își îmbunătățească sistemul judiciar, să consolideze lupta împotriva corupției, să reducă rigiditățile de pe piața muncii și să continue modernizarea sectorului financiar.

România, viitor furnizor de energie pentru regiune

Unul dintre cele mai importante capitole ale raportului este dedicat energiei.

Heritage consideră că România are șansa de a deveni un furnizor regional important și recomandă Statelor Unite să sprijine dezvoltarea exporturilor românești de energie.

Autorii indică două proiecte majore: dezvoltarea tehnologiei nucleare americane în România, inclusiv reactoare modulare mici la Doicești, și exploatarea gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră.

Cum se va reconfigura economia globală în doar câțiva ani și unde se plasează România

Capitalul american este considerat esențial pentru dezvoltarea rezervelor de gaze din Neptun Deep, iar autorii susțin că România ar putea deveni astfel un exportator net de energie către statele din regiune.

Heritage recomandă, de asemenea, conectarea producției românești de gaze la proiectul Vertical Corridor, pentru consolidarea securității energetice a Balcanilor și Europei Centrale.

Washingtonul, îndemnat să susțină România în NATO

Raportul cere administrației de la Washington să sprijine extinderea rolului României în arhitectura de securitate a NATO.

Autorii consideră că România, Bulgaria și Turcia au o importanță specială pentru securitatea Mării Negre, în condițiile în care Convenția de la Montreux limitează prezența navală a statelor care nu au ieșire la această mare.

Heritage evidențiază baza aeriană Mihail Kogălniceanu, pe care o consideră una dintre cele mai importante infrastructuri NATO de pe flancul estic, și baza de la Deveselu, unde se află sistemul american Aegis Ashore.

Raportul amintește și contribuțiile României la securitatea regională, inclusiv participarea la operațiuni de deminare în Marea Neagră, instruirea piloților ucraineni pe F-16 și participarea la exerciții NATO.

România, implicată în reconstrucția Ucrainei

Heritage consideră că poziția României o poate transforma într-un actor important în viitoarea reconstrucție a Ucrainei.

Autorii menționează inițiativa Bucureștiului de creare a unei Alianțe Regionale pentru Reconstrucția Ucrainei, care ar putea conecta România cu parteneri europeni după încheierea ostilităților.

Portul Constanța, infrastructura rutieră și conexiunile cu Ucraina ar putea permite României să joace un rol important în transportul materialelor și al personalului necesar reconstrucției.

Raportul citează estimarea Băncii Mondiale, potrivit căreia costurile totale ale reconstrucției Ucrainei sunt de aproximativ 588 de miliarde de dolari.

Ce spune Heritage despre Visa Waiver

Raportul analizează și situația României în ceea ce privește programul Visa Waiver.

România fusese desemnată de administrația Biden drept țară eligibilă pentru program în ianuarie 2025, însă administrația Trump a suspendat procesul în martie și l-a anulat în mai același an.

Heritage notează că rata de refuz a vizelor pentru cetățenii români a fost de 8,41% în anul fiscal 2025, peste pragul de 3% prevăzut de program.

În schimb, rata românilor care au depășit perioada legală de ședere în Statele Unite s-a îmbunătățit, de la 3,75% în 2022 la 1,01% în 2024.

Autorii recomandă continuarea cooperării dintre cele două țări în domeniul securității frontierelor și al combaterii criminalității organizate și traficului de persoane.

Heritage: Washingtonul trebuie să sprijine România, dar Bucureștiul trebuie să facă reforme

În concluziile raportului, Heritage formulează patru direcții principale pentru administrația Trump și Congresul american: sprijinirea României ca furnizor regional de energie, extinderea rolului său în securitatea NATO, încurajarea reformelor pro-piață și consolidarea cooperării juridice și diplomatice.

A intrat în vigoare acordul de pensii dintre România și SUA. Ce se întâmplă cu anii munciți în cele două țări

Mesajul pentru București este însă la fel de important: România trebuie să își îmbunătățească predictibilitatea internă dacă dorește să transforme avantajul său strategic într-o creștere economică pe termen lung.

„România este un aliat american serios, cu o poziție geografică strategică și o orientare transatlantică durabilă”, concluzionează autorii.

În viziunea Heritage Foundation, o economie românească mai puternică și mai rezilientă ar consolida nu doar competitivitatea țării, ci și capacitatea NATO de a descuraja instabilitatea în regiunea Mării Negre.