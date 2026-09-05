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Cum se va reconfigura economia globală în doar câțiva ani și unde se plasează România

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Economia mondială ar urma să depășească 150 de trilioane de dolari până în 2030, potrivit proiecțiilor privind produsul intern brut nominal realizate pe baza datelor din IMF World Economic Outlook. Statele Unite și China vor rămâne cele mai mari economii ale lumii, în timp ce în partea superioară a clasamentului sunt așteptate schimbări importante, cea mai strânsă cursă urmând să fie cea dintre Germania și India pentru locul al treilea.

Globul pământesc pe care continentele sunt desenate cu dolari
Economia mondială ar urma să depășească 150 de trilioane de dolari până în 2030 Foto: arhivă

În același timp, Asia își va consolida poziția în economia mondială, iar mai multe economii din regiune vor ajunge la valori de peste două trilioane de dolari. Europa va reprezenta în continuare aproximativ o cincime din economia globală, cu Germania, Franța și Italia în fruntea Uniunii Europene.

România este estimată să ajungă în 2030 la un PIB nominal de aproximativ 614 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta circa 0,4% din economia mondială.

Economia globală va ajunge la 150,3 trilioane de dolari

Potrivit proiecțiilor prezentate de Visual Capitalist, economia mondială va crește cu aproape 25 de trilioane de dolari între 2026 și 2030, până la 150,344 trilioane de dolari.

Statele Unite vor avea în continuare cea mai mare economie din lume, cu un PIB nominal estimat la 37,678 trilioane de dolari, urmate de China, cu 26,047 trilioane de dolari.

Economia americană va reprezenta astfel 25,1% din PIB-ul mondial, în timp ce China va avea o pondere de 17,3%. Împreună, cele două țări vor genera peste 40% din economia mondială estimată pentru 2030.

Distanța dintre primele două economii și restul clasamentului va rămâne considerabilă. Germania și India, aflate pe următoarele două poziții, vor avea fiecare un PIB de aproximativ 6,2 trilioane de dolari, în timp ce Regatul Unit și Japonia vor trece de pragul de 5 trilioane.

Germania și India, despărțite de doar 5 miliarde de dolari

Cea mai strânsă diferență din partea superioară a clasamentului apare între Germania și India.

Germania este estimată la 6,178 trilioane de dolari în 2030, iar India la 6,173 trilioane de dolari. Diferența dintre cele două economii este, prin urmare, de numai 5 miliarde de dolari.

Germania ar ocupa astfel locul al treilea, urmată foarte aproape de India. Proiecția poate fi modificată însă în funcție de evoluția economiilor în următorii ani, iar Visual Capitalist notează că India ar putea depăși Germania în PIB nominal dacă ritmul actual de creștere se menține.

Clasamentul arată diferit atunci când economiile sunt calculate la paritatea puterii de cumpărare. În acest caz, India are deja o economie de aproximativ trei ori mai mare decât Germania.

Statele Unite și China vor rămâne la mare distanță de celelalte economii

În spatele Germaniei și Indiei se află Regatul Unit, cu un PIB estimat la 5,148 trilioane de dolari, și Japonia, cu 5,002 trilioane de dolari.

Franța va avea o economie de aproximativ 4,004 trilioane de dolari, în timp ce Brazilia este estimată la 3,204 trilioane, Italia la 3,046 trilioane, iar Canada la 3,008 trilioane de dolari.

Astfel, primele zece economii ale lumii în 2030 vor fi:

Statele Unite – 37,678 trilioane de dolari

China – 26,047 trilioane de dolari

Germania – 6,178 trilioane de dolari

India – 6,173 trilioane de dolari

Regatul Unit – 5,148 trilioane de dolari

Japonia – 5,002 trilioane de dolari

Franța – 4,004 trilioane de dolari

Brazilia – 3,204 trilioane de dolari

Italia – 3,046 trilioane de dolari

Canada – 3,008 trilioane de dolari.

În total, aceste zece economii vor reprezenta cea mai mare parte a producției economice mondiale, în timp ce următoarele poziții sunt ocupate de Rusia, Mexic, Australia, Spania, Coreea de Sud și Indonezia.

Economia Globală în 2030
Economia Globală în 2030 Foto: Visual Capitalist
China va fi cea mai mare economie din lume în 2024, cu un PIB de aproape 30 trilioane de dolari

Asia și Orientul Mijlociu vor ajunge la 55,7 trilioane de dolari

Creșterea ponderii Asiei este mai ușor de observat atunci când economiile sunt privite la nivel regional. Asia și Orientul Mijlociu sunt estimate să genereze împreună 55,7 trilioane de dolari în 2030, echivalentul a peste o treime din economia mondială.

China și India vor fi principalele economii ale regiunii, urmate de Japonia, cu aproximativ 5 trilioane de dolari. Coreea de Sud va ajunge la aproximativ 2,3 trilioane de dolari, iar Indonezia la circa 2,1 trilioane de dolari.

Japonia va continua să ocupe un loc important în economia mondială, chiar dacă poziția sa în clasamentul global s-a modificat în ultimele decenii. China a depășit Japonia în 2010, iar Germania a trecut înaintea Japoniei în 2024.

În 2030, Japonia este estimată pe locul al șaselea la nivel mondial, după Statele Unite, China, Germania, India și Regatul Unit.

Europa va avea o economie de aproximativ 37 de trilioane de dolari

Europa este estimată să ajungă în 2030 la o economie de aproximativ 37 de trilioane de dolari, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul mondial.

Spre deosebire de America de Nord și America de Sud, unde o singură țară reprezintă mai mult de jumătate din economia continentală, PIB-ul european este distribuit între mai multe economii de dimensiuni mari.

Statele membre ale Uniunii Europene vor ajunge împreună la aproximativ 26,5 trilioane de dolari, potrivit proiecției. Germania va rămâne cea mai mare economie a UE, cu 6,178 trilioane de dolari, urmată de Franța, cu 4,004 trilioane, și Italia, cu 3,046 trilioane.

În afara Uniunii Europene, Regatul Unit va avea cel mai mare PIB dintre economiile europene, estimat la 5,148 trilioane de dolari, urmat de Rusia, cu aproximativ 2,592 trilioane de dolari.

Rusia se numără printre marile economii pentru care este estimată o contracție între 2026 și 2030.

România ar urma să ajungă la 613,8 miliarde de dolari

În clasamentul mondial proiectat pentru 2030, România apare cu un PIB nominal de aproximativ 613,8 miliarde de dolari.

Potrivit datelor din graficul Visual Capitalist, această valoare ar reprezenta aproximativ 0,4% din economia mondială și ar plasa România pe locul 37 în lume.

România se află astfel sub economii precum Polonia, estimată la 1,388 trilioane de dolari, Țările de Jos, cu 1,655 trilioane, Turcia, cu 1,934 trilioane, și Arabia Saudită, cu 1,650 trilioane de dolari.

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În același timp, România ar avea o economie mai mare decât cea a unor state aflate în partea inferioară a clasamentului mondial al marilor economii.

Graficul Visual Capitalist grupează economiile cu un PIB estimat sub 300 de miliarde de dolari în categoria „Other” pentru fiecare regiune. România, cu o valoare de 613,8 miliarde de dolari, este inclusă separat.

Cum arată diferența dintre România și marile economii europene

Cifra estimată pentru România trebuie privită în raport cu dimensiunea celorlalte economii europene.

Germania ar urma să aibă în 2030 un PIB de 6,178 trilioane de dolari, de aproximativ zece ori mai mare decât cel al României. Franța este estimată la 4,004 trilioane, Italia la 3,046 trilioane, iar Spania la aproximativ 2,472 trilioane de dolari.

Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est din clasamentul prezentat, este estimată la 1,388 trilioane de dolari, în timp ce România ar ajunge la 613,8 miliarde.

La nivel global, România s-ar afla între economii precum Danemarca și Filipine în ceea ce privește dimensiunea PIB-ului proiectat, iar valoarea de 613,8 miliarde de dolari ar reprezenta o pondere de aproximativ 0,4% din economia mondială.

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