Un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul coastei de nord a Ciprului, potrivit informațiilor transmise de presa turco-cipriotă.

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UPDATE Pasagerii au rămas pe vasul întors.

„Au fost efectuate toate pregătirile necesare pentru a permite o intervenție rapidă a echipelor de salvare și a serviciilor medicale”, a precizat un comunicat.

Murat Senkul, primarul orașului Kyrenia, a declarat pentru postul de televiziune CNN Turk că s-a reușit contactarea a 159 dintre cei 258 de pasageri aflați la bordul navei.

Ziarul „Kibris” a relatat că nava, despre care unele surse au afirmat că era un catamaran, a început să ia apă la aproximativ patru mile de țărm. Potrivit sursei citate, la fața locului au fost trimise ambulanțe.

Știrea inițială

Incidentul s-a produs în apropierea orașului Kyrenia, la scurt timp după plecarea navei din port. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, feribotul ar fi început să ia apă la câțiva kilometri de coastă, după care s-a răsturnat, notează CNN.

Autoritățile au declanșat imediat operațiuni de căutare și salvare. La intervenție participă echipaje specializate și nave ale serviciilor de coastă, alături de ambarcațiuni private.

Un feribot cu cu 133 de persoane la bord s-a răsturnat în Guyana. 67 dintre ele au fost salvate, inclusiv 15 copii. Misiunea de căutare este în desfăşurare

Deocamdată, nu există informații oficiale privind numărul victimelor sau eventualele persoane dispărute. Cauza exactă a accidentului nu a fost stabilită.

Operațiunile de salvare continuă, iar autoritățile urmează să ofere noi informații pe măsură ce situația este evaluată.

Incidentul din largul Ciprului de Nord se adaugă unei serii de accidente navale grave produse în ultimii doi ani. În iulie 2025, feribotul KMP Tunu Pratama Jaya s-a scufundat în strâmtoarea Bali, având la bord 65 de pasageri și membri ai echipajului. Cel puțin 19 oameni au murit, iar operațiunile de căutare au fost îngreunate de valurile puternice și vizibilitatea redusă, potrivit Associated Press.

Tot în iulie 2025, un incendiu a cuprins feribotul KM Barcelona 5, în largul insulei Sulawesi din Indonezia. Cel puțin trei persoane au murit, însă peste 570 au fost salvate de echipele de intervenție și de pescarii locali, relatează sursa citată.

În ianuarie 2026, cel puțin 18 oameni au murit după ce un feribot cu peste 300 de persoane la bord s-a scufundat în sudul Filipinelor. Alte 316 persoane au fost salvate, după ce vasul s-a înclinat brusc și a început să ia apă în timpul nopții, conform AP.

Un alt naufragiu grav s-a produs în iulie 2026, când un feribot de stat s-a răsturnat în largul Guyanei. Autoritățile au confirmat 72 de morți și 76 de supraviețuitori dintre cele aproximativ 179 de persoane aflate la bord, iar bilanțul estimat al victimelor ar putea ajunge la 100.

În august 2026, un feribot supraaglomerat s-a răsturnat pe lacul Kariba din Zimbabwe, în timpul unor valuri puternice. Bilanțul a ajuns la 84 de morți, în timp ce 77 de persoane au fost salvate. Vasul putea transporta 90 de oameni, însă la bord s-ar fi aflat până la 153.