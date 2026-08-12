O femeie a murit, iar peste 200 de persoane au fost salvate după ce un feribot care circula între insulele indoneziene Bali și Lombok a luat foc în largul coastei insulei Lombok, în condiții de mare agitată.

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 4:15, în timp ce feribotul Putri Yasmin traversa strâmtoarea Lombok, de la portul Padang Bai din Bali către portul Lembar, în Lombok. Autoritățile au primit alerta aproximativ 30 de minute mai târziu și au trimis imediat nave și echipe de salvare, potrivit Independent.co.uk.

Autoritățile indoneziene au anunțat că 212 persoane au fost evacuate și transportate în porturi din Bali și Lombok. Printre supraviețuitori se află și doi turiști australieni. Victima este un cetățean indonezian, potrivit serviciilor de căutare și salvare.

Operațiunea de intervenție a implicat cel puțin trei nave, inclusiv o navă a marinei și un alt feribot care a venit în sprijinul pasagerilor. Un elicopter a survolat zona.

Un supraviețuitor în vârstă de 25 de ani a povestit că și-a pus vesta de salvare înainte de a sări în apă. El a spus că au trecut câteva ore până la sosirea ajutorului.

Deocamdată nu se știe ce a provocat incendiul. Există și neclarități privind numărul exact al persoanelor aflate la bord: pe liste figurau 114 pasageri și 17 membri ai echipajului, mult mai puțini decât cei evacuați. Autoritățile continuă căutările pentru a stabili dacă există persoane dispărute.

Feribotul transporta și 44 de autoturisme și 53 de motociclete.

Operațiunea de salvare a fost îngreunată de condițiile meteo dificile, cu valuri de până la patru metri. La intervenție au participat nave ale marinei indoneziene, ambarcațiuni de patrulare și salvare, precum și un elicopter.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili numărul exact al persoanelor aflate la bord. Incidentul are loc la mai puțin de două săptămâni după ce cel puțin cinci oameni au murit într-un incendiu izbucnit la bordul unui alt feribot din Indonezia. În această țară formată din peste 17.000 de insule, transportul cu feribotul este esențial, însă accidentele maritime sunt frecvente, iar respectarea normelor de siguranță este adesea pusă sub semnul întrebării.